Поменяли систему что ли? Неоднократно наступал на то, что если депозит по плану заканчивается в выходной, то его выплачивают в начале этой серии выходных и, соответственно, он получается более короткий. При ещё паре праздников перед выходными у меня недельный мобильный в трёхдневный превращался. Вот открытие в выходной, то да: деньги забирают сразу, но депо начинается только в понедельник.
Но это было раньше, чем 4 месяца назад. Где-то годик назад минимум.
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 17 бер, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi написав:трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?
Вгадайте з трьох раз. Звісно в понеділок.
А обычные депо падают в начале субботы (или другого выходного дня, если он раньше). Но не знаю, может с трёхдневными что-то другое нахимичили.
Так було раніше... Наприкінці лютого чи початку березня сенс "покращив" цей момент і тепер у суботу чи неділю вже нічого нікуди не падає. Тепер усе що мало бути доступним у вихідні стає доступним після 8 ранку понеділка. Місцеві "лорди підтримки" як завжди пояснили це турботою про клієнтів - нібито клієнти дуже скаржились що їх будили нічні пуші про зарахування процентів - тому вирішили їм надати можливість спокійного сну - а тому тепер усі зарахування що робились ранком у суботу перенесли на понеділок. Як казала одна непопулярна особа з рф "дебіли бл@дь"