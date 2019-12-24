Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:20

Sense Bank написав: З усіма строковими все однаково Якщо випадає дата закриття на вихідний, крайні строки виплат: до 11:00 наступного робочого дня, https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017703119

^Богдан З усіма строковими все однаковоЯкщо випадає дата закриття на вихідний, крайні строки виплат: до 11:00 наступного робочого дня,^Богдан

Поменяли систему что ли? Неоднократно наступал на то, что если депозит по плану заканчивается в выходной, то его выплачивают в начале этой серии выходных и, соответственно, он получается более короткий. При ещё паре праздников перед выходными у меня недельный мобильный в трёхдневный превращался. Вот открытие в выходной, то да: деньги забирают сразу, но депо начинается только в понедельник.Но это было раньше, чем 4 месяца назад. Где-то годик назад минимум.