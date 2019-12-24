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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694>

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:36

трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:51

  uaprofi написав:трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?

Вгадайте з трьох раз. Звісно в понеділок.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:03

  Water написав:
  uaprofi написав:трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?

Вгадайте з трьох раз. Звісно в понеділок.


а проценты за субботу и воскресенье (если галочка пролонгации была выключена) будут?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:06

  uaprofi написав:
  Water написав:
  uaprofi написав:трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?

Вгадайте з трьох раз. Звісно в понеділок.


а проценты за субботу и воскресенье (если галочка пролонгации была выключена) будут?

Ні не буде. Адже у вас угода депозиту ці дні вже не діятиме
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:06

  uaprofi написав:
  Water написав:
  uaprofi написав:трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?

Вгадайте з трьох раз. Звісно в понеділок.


а проценты за субботу и воскресенье (если галочка пролонгации была выключена) будут?

Ні.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:08

  Water написав:
  uaprofi написав:трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?

Вгадайте з трьох раз. Звісно в понеділок.

А обычные депо падают в начале субботы (или другого выходного дня, если он раньше). Но не знаю, может с трёхдневными что-то другое нахимичили.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:15

Re: Sense Bank

  flysoulfly написав:99,99% від ЦА Sense-додатку НІ-КО-ЛИ не користувалися ІBAN-ами своїх Сенс-рахунків

доведеться, якщо в рамках сеп 4.х нацбанк завершить міграцію з р2р на а2а
  flysoulfly написав:про ИБАН-Газ не помню, а номер карты там копируется простейше

як?
Востаннє редагувалось Bosstone в П'ят 17 бер, 2023 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:15

  moveton написав:
  Water написав:
  uaprofi написав:трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?

Вгадайте з трьох раз. Звісно в понеділок.

А обычные депо падают в начале субботы (или другого выходного дня, если он раньше). Но не знаю, может с трёхдневными что-то другое нахимичили.

З усіма строковими все однаково :) Якщо випадає дата закриття на вихідний, крайні строки виплат: до 11:00 наступного робочого дня, https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017703119
^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:20

  Sense Bank написав:З усіма строковими все однаково :) Якщо випадає дата закриття на вихідний, крайні строки виплат: до 11:00 наступного робочого дня, https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017703119
^Богдан

Поменяли систему что ли? Неоднократно наступал на то, что если депозит по плану заканчивается в выходной, то его выплачивают в начале этой серии выходных и, соответственно, он получается более короткий. При ещё паре праздников перед выходными у меня недельный мобильный в трёхдневный превращался. Вот открытие в выходной, то да: деньги забирают сразу, но депо начинается только в понедельник.

Но это было раньше, чем 4 месяца назад. Где-то годик назад минимум.
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 17 бер, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:21

  moveton написав:
  Water написав:
  uaprofi написав:трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?

Вгадайте з трьох раз. Звісно в понеділок.

А обычные депо падают в начале субботы (или другого выходного дня, если он раньше). Но не знаю, может с трёхдневными что-то другое нахимичили.

Так було раніше... Наприкінці лютого чи початку березня сенс "покращив" цей момент і тепер у суботу чи неділю вже нічого нікуди не падає. Тепер усе що мало бути доступним у вихідні стає доступним після 8 ранку понеділка. Місцеві "лорди підтримки" як завжди пояснили це турботою про клієнтів - нібито клієнти дуже скаржились що їх будили нічні пуші про зарахування процентів - тому вирішили їм надати можливість спокійного сну - а тому тепер усі зарахування що робились ранком у суботу перенесли на понеділок. Як казала одна непопулярна особа з рф "дебіли бл@дь"
Alien
 
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