То ще в Альфі було. Сенс дуже вдала назва для банку. Особисто для мене практично ніякого сенсу нема після офрмлення "прощення" боргу за кредиткою на 1200 гривень з введенням якихось дивних лімітів. За Хамоном нуль кредитні кошти, який сенс мені надсилати щомісячну виписку за кредитною карткою Хамон, який сенс з мене знущатись? Для приколу 9 березня оформив депо на 3 дні, 13 з процентами він впав на картку. Який ще сенс, горіхи? Ну висить у мене 50 горіхів, спершу спробував добить за свої, потім обламався, нема сенсу.
flysoulfly написав:Укргаз номер карты там копируется простейше
як?
в аппке: на вкладке головна слева на зеленом есть кружок ФУНКЦІЇ >>>клик>>> высочит окно там третья строка поділитися номером картки >>>клик>>> выскочит окно там найти КОПИРОВАТЬ >>>клик>>> выскочит снизу скопировано в буфер обмена - фсьо! и делается в 69 раз быстрее, чем об'ясняется
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 17 бер, 2023 21:45, всього редагувалось 1 раз.
orange2021md написав:[/b] А відповідно банк, як і Київстар, має бути націоналізований = відібраний у російського власника і переданий у власність деражаві.
Може й націоналізація вже скасовується:
"Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємося з потенційними інвесторами з Польщі. Найближчим часом у мене будуть зустрічі в НБУ та ОП, де я хотів би узгодити наші подальші дії. І я, і польський інвестор уже надіслали до НБУ листи про наші наміри. Ми (Сенс Банк) підписали відповідний меморандум і почали підготовку до due diligence".
Зважаючи на суспільний інтерес до теми, НБУ коментує заяву, оприлюднену в ЗМІ Сімеоном Дянковим, довіреною особою, якій було передано право голосу за акціями підсанкційних власників істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» (попереднє найменування – АТ «АЛЬФА-БАНК»)
НБУ не надавав пану Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів із пошуку потенційних інвесторів для Сенс Банку. У квітні 2022 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою, якій було передано право голосу за акціями, що опосередковано належать підсанкційним власникам істотної участі в АТ «СЕНС БАНК», а також право брати участь в управлінні банком.
Неодноразові згадки в інтерв’ю про те, що регулятор визначив для пана Дянкова певні завдання щодо «зменшення частки підсанкційних осіб серед акціонерів» та «пошуку інвестора» не відповідають дійсності і є маніпуляцією, яка може ввести в оману читачів.
На своє письмове звернення до НБУ пан Дянков та пан Шпек отримали відповідь по суті, у якій йшлося про те, що враховуючи накладені на М. Фрідмана та П. Авена санкції Радою ЄС, а також санкції РНБОУ, що були застосовані до М. Фрідмана, П.Авена та А. Косогова, усі зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття санкцій.
Зазначена відповідь дає однозначне розуміння, що українське законодавство не передбачає дозвільних механізмів для того, щоб підсанкційні особи скористалися правом на відчуження акцій банку до моменту зняття таких санкцій.А отже, жодних підстав для згаданих у публікації запланованих «зустрічей в НБУ та ОП» немає.
НБУ підтверджує отримання листа від потенційного інвестора, на який також була надана вичерпна відповідь по суті. До того ж вкотре нагадуємо представникам банку, що відповідно до ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки) особа, яка має намір набути істотну участь у банку, зобов’язана повідомити про свої наміри і одночасно подати до Національного банку повний пакет документів.
НБУ не отримав від зацікавленої сторони пакета документів, визначених Законом про банки і нормативно-правовими актами Національного банку, для погодження набуття істотної участі. Комунікація банків із регулятором стосовно вищезазначених питань чітко визначена законодавством і не передбачає іншого формату звернень та переговорів. Як і у випадку з потенційною докапіталізацією банку на 1 млрд дол., ми констатуємо, що необхідного пакета документів не було подано на розгляд НБУ.
Стосовно застережень зростання частки держави в банківському секторі зазначаємо, що таке зростання зумовлено насамперед особливостями функціонування економіки під час війни, є вимушеним і тимчасовим її наслідком. Повномасштабна війна розв’язана рф в Україні є безпрецедентною та трагічною подією, виклики якої маємо долати.
Під час наших чисельних зустрічей та переговорів із міжнародними колегами ми неодноразово обговорювали ситуацію на банківському ринку, в тому числі й потенційні сценарії розвитку подій, з метою збереження фінансової стабільності. Можемо засвідчити повне розуміння з їхнього боку.
Можливість націоналізації будь-якого системно важливого банку розглядатиметься Кабінетом Міністрів України на підставі та у спосіб, визначений законом.
Востаннє редагувалось GALeon в П'ят 17 бер, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра написав:Добрый вечер коллеги! Не знаю, может быть я что-то пропустила, но куда подевались 7 и 14-дневные и месячные "Прибуткові"? Или это Алла так шутит перед выходными? Нет ни в додатку, ни в веб версии
Кассандра я думаю що це традиційний тутешній стан справ з часів Альфи який має назву "щось пішло не так". У офіційних умовах депозитів - ці вклади присутні, отже боюсь що сьогодні розробникам додатку могли завезти забродивший смузі
Кассандра написав:Добрый вечер коллеги! Не знаю, может быть я что-то пропустила, но куда подевались 7 и 14-дневные и месячные "Прибуткові"? Или это Алла так шутит перед выходными? Нет ни в додатку, ни в веб версии
Тимчасово не оформлюється на 7,14 днів і місяць
^Богдан
Богдане а уточніть будь ласка з якої причини? Бо у офіційній пропозиції ці вклади присутні.
Кассандра написав:Добрый вечер коллеги! Не знаю, может быть я что-то пропустила, но куда подевались 7 и 14-дневные и месячные "Прибуткові"? Или это Алла так шутит перед выходными? Нет ни в додатку, ни в веб версии
Тимчасово не оформлюється на 7,14 днів і місяць
^Богдан
Богдане а уточніть будь ласка з якої причини? Бо у офіційній пропозиції ці вклади присутні.
flysoulfly написав:на вкладке головна слева на зеленом есть кружок ФУНКЦІЇ >>>клик>>> высочит окно там третья строка поділитися номером картки >>>клик>>> выскочит окно там найти КОПИРОВАТЬ >>>клик>>> выскочит снизу скопировано в буфер обмена - фсьо! и делается в 69 раз быстрее, чем об'ясняется
Ну вот я за несколько месяцев не приметил, что в том здоровенном списке вариантов, куда им поделиться, есть копирование в буфер. У Алки даже IBAN нашёл быстрее, не говоря уж про номер карты, который копируется просто нажатием на него. Но может у кого-то интуиция под Укргаз больше заточена.
Кстати, в веб версии Укргаза вчера долго бился и так и не нашёл способа хоть как-то увидеть номер своей карты. Кнопочка копировать есть и выполняется очень быстро, только результат наполовину звёздочками забит. IBAN в нём раскопал, а номер карты только такой. Тоже, небось, особая интуиция нужна...