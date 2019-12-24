Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:45

vkladchiik написав: yama написав: orange2021md написав: [/b] А відповідно банк, як і Київстар, має бути націоналізований = відібраний у російського власника і переданий у власність деражаві. [/b]



Може й націоналізація вже скасовується:



"Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємося з потенційними інвесторами з Польщі. Найближчим часом у мене будуть зустрічі в НБУ та ОП, де я хотів би узгодити наші подальші дії. І я, і польський інвестор уже надіслали до НБУ листи про наші наміри. Ми (Сенс Банк) підписали відповідний меморандум і почали підготовку до due diligence".



https://finclub.net/ua/analytics/simeon ... viiny.html Може й націоналізація вже скасовується:"Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємося з потенційними інвесторами з Польщі. Найближчим часом у мене будуть зустрічі в НБУ та ОП, де я хотів би узгодити наші подальші дії. І я, і польський інвестор уже надіслали до НБУ листи про наші наміри. Ми (Сенс Банк) підписали відповідний меморандум і почали підготовку до due diligence".

Зважаючи на суспільний інтерес до теми, НБУ коментує заяву, оприлюднену в ЗМІ Сімеоном Дянковим, довіреною особою, якій було передано право голосу за акціями підсанкційних власників істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» (попереднє найменування – АТ «АЛЬФА-БАНК»)НБУ не надавав пану Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів із пошуку потенційних інвесторів для Сенс Банку. У квітні 2022 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою, якій було передано право голосу за акціями, що опосередковано належать підсанкційним власникам істотної участі в АТ «СЕНС БАНК», а також право брати участь в управлінні банком.Неодноразові згадки в інтерв’ю про те, що регулятор визначив для пана Дянкова певні завдання щодо «зменшення частки підсанкційних осіб серед акціонерів» та «пошуку інвестора» не відповідають дійсності і є маніпуляцією, яка може ввести в оману читачів.На своє письмове звернення до НБУ пан Дянков та пан Шпек отримали відповідь по суті, у якій йшлося про те, що враховуючи накладені на М. Фрідмана та П. Авена санкції Радою ЄС, а також санкції РНБОУ, що були застосовані до М. Фрідмана, П.Авена та А. Косогова, усі зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття санкцій.Зазначена відповідь дає однозначне розуміння, що українське законодавство не передбачає дозвільних механізмів для того, щоб підсанкційні особи скористалися правом на відчуження акцій банку до моменту зняття таких санкцій.А отже, жодних підстав для згаданих у публікації запланованих «зустрічей в НБУ та ОП» немає.НБУ підтверджує отримання листа від потенційного інвестора, на який також була надана вичерпна відповідь по суті. До того ж вкотре нагадуємо представникам банку, що відповідно до ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки) особа, яка має намір набути істотну участь у банку, зобов’язана повідомити про свої наміри і одночасно подати до Національного банку повний пакет документів.НБУ не отримав від зацікавленої сторони пакета документів, визначених Законом про банки і нормативно-правовими актами Національного банку, для погодження набуття істотної участі. Комунікація банків із регулятором стосовно вищезазначених питань чітко визначена законодавством і не передбачає іншого формату звернень та переговорів. Як і у випадку з потенційною докапіталізацією банку на 1 млрд дол., ми констатуємо, що необхідного пакета документів не було подано на розгляд НБУ.Стосовно застережень зростання частки держави в банківському секторі зазначаємо, що таке зростання зумовлено насамперед особливостями функціонування економіки під час війни, є вимушеним і тимчасовим її наслідком. Повномасштабна війна розв’язана рф в Україні є безпрецедентною та трагічною подією, виклики якої маємо долати.Під час наших чисельних зустрічей та переговорів із міжнародними колегами ми неодноразово обговорювали ситуацію на банківському ринку, в тому числі й потенційні сценарії розвитку подій, з метою збереження фінансової стабільності. Можемо засвідчити повне розуміння з їхнього боку.Можливість націоналізації будь-якого системно важливого банку розглядатиметься Кабінетом Міністрів України на підставі та у спосіб, визначений законом.