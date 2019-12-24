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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 бер, 2023 05:26
тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%?
их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка (((
брифинг смотрели?
походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев
у всех банок
всё остальное нбу практически уровнял с текущими)
Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!!
другой альтернативы нет)))
Додано: Суб 18 бер, 2023 07:25
Очень правильные вопросы задаете, коллега!
Ставка делается на то, что за 2 месяца народ подсядет на короткие депошки и продолжит их открывать (или вообще - автопролонгировать), не замечая, что ставки - уже не те. Ну, а кто заметит - заберет, делов-то...
Да и вообще: судя по этим потугам с 3х-дневными "Быстрыми", у Сенса назревает кризис ликвидности, который приходится закрывать вот таким экзотическим способом. Про валюту я уже и не говорю...
Короче, "Титаник" - он и есть "Титаник".
Додано: Суб 18 бер, 2023 08:18
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