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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:02
Sense Bank
а сьогодні полагодять чи вже ні?
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Кассандра
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Додано: Суб 18 бер, 2023 05:26
Кассандра написав:
Добрый вечер коллеги! Не знаю, может быть я что-то пропустила, но куда подевались
7 и 14-дневные и месячные "Прибуткові"? Или это Алла так шутит перед выходными?
Нет ни в додатку, ни в веб версии
тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%?
их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка (((
брифинг смотрели?
походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев
у всех банок
всё остальное нбу практически уровнял с текущими)
Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!!
другой альтернативы нет)))
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uaprofi
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Додано: Суб 18 бер, 2023 07:25
uaprofi написав:
тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%?
их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка (((
брифинг смотрели?
походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев
у всех банок
всё остальное нбу практически уровнял с текущими)
Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!!
другой альтернативы нет)))
Очень правильные вопросы задаете, коллега!
Ставка делается на то, что за 2 месяца народ подсядет на короткие депошки и продолжит их открывать (или вообще - автопролонгировать), не замечая, что ставки - уже не те. Ну, а кто заметит - заберет, делов-то...
Да и вообще: судя по этим потугам с 3х-дневными "Быстрыми", у Сенса назревает кризис ликвидности, который приходится закрывать вот таким экзотическим способом. Про валюту я уже и не говорю...
Короче, "Титаник" - он и есть "Титаник".
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Искатель
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Додано: Суб 18 бер, 2023 08:18
Кассандра написав:Sense Bank
а сьогодні полагодять чи вже ні?
Як ви вже могли побачити, на жаль, ні 😢
/Андрій
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Sense Bank
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:02
moveton написав:
Поменяли систему что ли? Неоднократно наступал на то, что если депозит по плану заканчивается в выходной, то его выплачивают в начале этой серии выходных и, соответственно, он получается более короткий. При ещё паре праздников перед выходными у меня недельный мобильный в трёхдневный превращался. Вот открытие в выходной, то да: деньги забирают сразу, но депо начинается только в понедельник.
Но это было раньше, чем 4 месяца назад. Где-то годик назад минимум.
да и раньше деньги на счет заходили понедельником. то что было доступно по карте на счете не появлялось в выхи. и если бы алла жарила за овер то многие все равно бы ждали понедельника
щас же банк решил все оптимизировать не в пользу клиента.
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mephala
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Додано: Суб 18 бер, 2023 10:29
Искатель написав: uaprofi написав:
тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%?
их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка (((
брифинг смотрели?
походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев
у всех банок
всё остальное нбу практически уровнял с текущими)
Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!!
другой альтернативы нет)))
Очень правильные вопросы задаете, коллега!
Ставка делается на то, что за 2 месяца народ подсядет на короткие депошки и продолжит их открывать (или вообще - автопролонгировать), не замечая, что ставки - уже не те. Ну, а кто заметит - заберет, делов-то...
Да и вообще: судя по этим потугам с 3х-дневными "Быстрыми", у Сенса назревает кризис ликвидности, который приходится закрывать вот таким экзотическим способом. Про валюту я уже и не говорю...
Короче, "Титаник" - он и есть "Титаник".
раньше как то не заморачивался с терминологией а сейчас стало интересно - есть четкое определение что такое "трех месячный депозит" ?
а то все банки как то по разному их трактуют устанавливая разный срок действия.
а по поводу хитрого трехдневного - что мешает их переделать в хитрые трехмесячные?
например срок 3 месяца. свободное пополнение. свободное снятие не чаще 1 раза в 3 дня.
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mephala
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Додано: Суб 18 бер, 2023 11:33
Alien написав: uaprofi написав: uaprofi написав:
трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?
а проценты за субботу и воскресенье (если галочка пролонгации была выключена) будут?
Ні не буде. Адже у вас угода депозиту ці дні вже не діятиме
Буде! Тільки 0.1%
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Amethyst
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