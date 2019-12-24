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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:02

Sense Bank а сьогодні полагодять чи вже ні? :evil:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 05:26

  Кассандра написав:Добрый вечер коллеги! Не знаю, может быть я что-то пропустила, но куда подевались
7 и 14-дневные и месячные "Прибуткові"? Или это Алла так шутит перед выходными?
Нет ни в додатку, ни в веб версии :roll:


тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%?
их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка (((
брифинг смотрели?
походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев ;)
у всех банок
всё остальное нбу практически уровнял с текущими)

Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!!
другой альтернативы нет)))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 07:25

  uaprofi написав:тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%?
их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка (((
брифинг смотрели?
походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев ;)
у всех банок
всё остальное нбу практически уровнял с текущими)

Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!!
другой альтернативы нет)))

Очень правильные вопросы задаете, коллега!
Ставка делается на то, что за 2 месяца народ подсядет на короткие депошки и продолжит их открывать (или вообще - автопролонгировать), не замечая, что ставки - уже не те. Ну, а кто заметит - заберет, делов-то...
Да и вообще: судя по этим потугам с 3х-дневными "Быстрыми", у Сенса назревает кризис ликвидности, который приходится закрывать вот таким экзотическим способом. Про валюту я уже и не говорю...
Короче, "Титаник" - он и есть "Титаник".
Искатель
 
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6
13
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 08:18

  Кассандра написав:Sense Bank а сьогодні полагодять чи вже ні? :evil:


Як ви вже могли побачити, на жаль, ні 😢

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:02

  moveton написав:Поменяли систему что ли? Неоднократно наступал на то, что если депозит по плану заканчивается в выходной, то его выплачивают в начале этой серии выходных и, соответственно, он получается более короткий. При ещё паре праздников перед выходными у меня недельный мобильный в трёхдневный превращался. Вот открытие в выходной, то да: деньги забирают сразу, но депо начинается только в понедельник.

Но это было раньше, чем 4 месяца назад. Где-то годик назад минимум.


да и раньше деньги на счет заходили понедельником. то что было доступно по карте на счете не появлялось в выхи. и если бы алла жарила за овер то многие все равно бы ждали понедельника :mrgreen:
щас же банк решил все оптимизировать не в пользу клиента.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:29

  Искатель написав:
  uaprofi написав:тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%?
их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка (((
брифинг смотрели?
походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев ;)
у всех банок
всё остальное нбу практически уровнял с текущими)

Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!!
другой альтернативы нет)))

Очень правильные вопросы задаете, коллега!
Ставка делается на то, что за 2 месяца народ подсядет на короткие депошки и продолжит их открывать (или вообще - автопролонгировать), не замечая, что ставки - уже не те. Ну, а кто заметит - заберет, делов-то...
Да и вообще: судя по этим потугам с 3х-дневными "Быстрыми", у Сенса назревает кризис ликвидности, который приходится закрывать вот таким экзотическим способом. Про валюту я уже и не говорю...
Короче, "Титаник" - он и есть "Титаник".


раньше как то не заморачивался с терминологией а сейчас стало интересно - есть четкое определение что такое "трех месячный депозит" ?
а то все банки как то по разному их трактуют устанавливая разный срок действия.
а по поводу хитрого трехдневного - что мешает их переделать в хитрые трехмесячные?
например срок 3 месяца. свободное пополнение. свободное снятие не чаще 1 раза в 3 дня. :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:33

  Alien написав:
  uaprofi написав:
  uaprofi написав:трёхдневки (и проценты по ним) которые оканчиваются в субботу/воскресенье падают в срок на карту или ждут понедельника?

а проценты за субботу и воскресенье (если галочка пролонгации была выключена) будут?

Ні не буде. Адже у вас угода депозиту ці дні вже не діятиме

Буде! Тільки 0.1% :mrgreen:
Amethyst
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