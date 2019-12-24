Кассандра написав:Добрый вечер коллеги! Не знаю, может быть я что-то пропустила, но куда подевались 7 и 14-дневные и месячные "Прибуткові"? Или это Алла так шутит перед выходными? Нет ни в додатку, ни в веб версии
тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%? их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка ((( брифинг смотрели? походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев у всех банок всё остальное нбу практически уровнял с текущими)
Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!! другой альтернативы нет)))
uaprofi написав:тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%? их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка ((( брифинг смотрели? походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев у всех банок всё остальное нбу практически уровнял с текущими)
Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!! другой альтернативы нет)))
Очень правильные вопросы задаете, коллега! Ставка делается на то, что за 2 месяца народ подсядет на короткие депошки и продолжит их открывать (или вообще - автопролонгировать), не замечая, что ставки - уже не те. Ну, а кто заметит - заберет, делов-то... Да и вообще: судя по этим потугам с 3х-дневными "Быстрыми", у Сенса назревает кризис ликвидности, который приходится закрывать вот таким экзотическим способом. Про валюту я уже и не говорю... Короче, "Титаник" - он и есть "Титаник".
moveton написав:Поменяли систему что ли? Неоднократно наступал на то, что если депозит по плану заканчивается в выходной, то его выплачивают в начале этой серии выходных и, соответственно, он получается более короткий. При ещё паре праздников перед выходными у меня недельный мобильный в трёхдневный превращался. Вот открытие в выходной, то да: деньги забирают сразу, но депо начинается только в понедельник.
Но это было раньше, чем 4 месяца назад. Где-то годик назад минимум.
да и раньше деньги на счет заходили понедельником. то что было доступно по карте на счете не появлялось в выхи. и если бы алла жарила за овер то многие все равно бы ждали понедельника щас же банк решил все оптимизировать не в пользу клиента.
uaprofi написав:тут вопрос сколько времени протянут новомодные "трёхдневки" под 12%? их же только открыли, а уже нужно выводить с рынка ((( брифинг смотрели? походу с мая под "нормальные" проценты будут только от трёх месяцев у всех банок всё остальное нбу практически уровнял с текущими)
Сеня даёщь народу депо под 20%%% и выше на 3 месяца!!! другой альтернативы нет)))
Очень правильные вопросы задаете, коллега! Ставка делается на то, что за 2 месяца народ подсядет на короткие депошки и продолжит их открывать (или вообще - автопролонгировать), не замечая, что ставки - уже не те. Ну, а кто заметит - заберет, делов-то... Да и вообще: судя по этим потугам с 3х-дневными "Быстрыми", у Сенса назревает кризис ликвидности, который приходится закрывать вот таким экзотическим способом. Про валюту я уже и не говорю... Короче, "Титаник" - он и есть "Титаник".
раньше как то не заморачивался с терминологией а сейчас стало интересно - есть четкое определение что такое "трех месячный депозит" ? а то все банки как то по разному их трактуют устанавливая разный срок действия. а по поводу хитрого трехдневного - что мешает их переделать в хитрые трехмесячные? например срок 3 месяца. свободное пополнение. свободное снятие не чаще 1 раза в 3 дня.
flysoulfly написав:Вот та гривнекарта WHITE, которую дают с Альфе для открытия конвертационного депо - в табличке https://mustbe.ml/tables/p2p_sep - это она там как "Альфа-Пакетка" ? Если да - все ее данные в табличке по р2р и СЕП актуальны
Да, всё верно. По пакеткам (Вайт,Блек,Графит) - всё бесплатно, кроме выхода своим п2п
Sense Bank написав:Зараз через війну є проблеми з видачею валюти, логістика та багато інших сукупних питань. Я робила порівняльну характеристику, і зараз в багатьох банках немає 100% видачі день в день.
Война... Логистика... Ясно-понятно. Если вы делали "порівняльну характеристику" - можете назвать хоть один банк, в котором нельзя снять деньги с депо в худшем случае не позднее следующего рабочего дня после его окончания ? Хоть один ? Или в других банках нет войны и логистики ?