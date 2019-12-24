Додано: Суб 18 бер, 2023 17:48

mustbe написав: Sense Bank написав: Зараз через війну є проблеми з видачею валюти, логістика та багато інших сукупних питань. Я робила порівняльну характеристику, і зараз в багатьох банках немає 100% видачі день в день. Зараз через війну є проблеми з видачею валюти, логістика та багато інших сукупних питань. Я робила порівняльну характеристику, і зараз в багатьох банках немає 100% видачі день в день.

Война... Логистика... Ясно-понятно.

Если вы делали "порівняльну характеристику" - можете назвать хоть один банк, в котором нельзя снять деньги с депо в худшем случае не позднее следующего рабочего дня после его окончания ?

Хоть один ?

Или в других банках нет войны и логистики ? Война... Логистика... Ясно-понятно.Если вы делали "порівняльну характеристику" - можете назвать хоть один банк, в котором нельзя снять деньги с депо в худшем случае не позднее следующего рабочего дня после его окончания ?Хоть один ?Или в других банках нет войны и логистики ?

7 банков, в которых были открыты валютные депозиты, выдали валюту день в день (при том не один раз и не один депо), включая Sense Bankдопускаю, что валюта есть даже у Sense Bankможет у руководства есть желание окончательно потерять всех клиентов и темускорить кончину банка?если у банка проблемы в валютой (допустим), то есть другие способы не потерять клиента-сделать курс приема валюты равной курсу в обменке-5коп.Скажем, если сегодня есть прием 37,75, то если Sense Bank хочет купить доллар по 37,70врядли кто-то будет терять время из-за 130грн, чтобы потом вернуться в отделениетак что мяч на поле банка-хотя реальную картину в банке представитель на форуме может и не знатькак по мне, если будут морочить голову с выдачей-забираю гривной и обхожу этот или другой банк десятой дорогой (время и здоровье дороже заработка)