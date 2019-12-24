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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:15
mephala написав:
например срок 3 месяца. свободное пополнение. свободное снятие
не чаще 1 раза в 3 дня.
то вже буде не строковий депо
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