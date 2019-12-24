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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 693694695696

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:15

Re: Sense Bank

  mephala написав:например срок 3 месяца. свободное пополнение. свободное снятие не чаще 1 раза в 3 дня.

то вже буде не строковий депо :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:51

  Kalgan написав:
  mephala написав:например срок 3 месяца. свободное пополнение. свободное снятие не чаще 1 раза в 3 дня.

то вже буде не строковий депо :mrgreen:


так про закрытие депо речи не идет. частичное снятие.
mephala
 
Повідомлень: 7982
З нами з: 07.04.14
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Подякували: 848 раз.
 
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  #<1 ... 693694695696
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