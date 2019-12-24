то вже буде не строковий депо
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Додано: Суб 18 бер, 2023 19:15
Re: Sense Bank
Додано: Суб 18 бер, 2023 23:51
Додано: Нед 19 бер, 2023 07:33
Питання до представників банку стосовно коректності відображення даних про облікову ставку по депозиту швидкий, який закінчується у понеділок і по якому відмінена пролонгація. Чому ваш додаток показує по діючому вкладу ставку 0,01%? Ось скрін.
Аналогічна картина булі учора коли додаток показував, що до кінця дії вкладу 2 дні з 3х. По вкладу швидкий який автопролонгувався на вихідних ставку показує правильно 12%. То чому по діючому вкладу відображається недостовірна інформація?
Додано: Нед 19 бер, 2023 08:25
Re: Sense Bank
Alien, якщо вклад завершується на вихідні, то видача йде в наступний робочий день, а відсотки нараховуються за ставкою 0,01 % річних.
Додано: Нед 19 бер, 2023 08:36
Alien Також, можлива ситуація, коли в дату пролонгації за депозитом відображається технічна процентна ставка 0,01%. Це пов'язано з процесом оновлення ставок в системі. Актуальна ставка відобразиться на наступний день.
Відсотки за дату пролонгації нараховуються за актуальною ставкою, а не за технічною.
/Андрій
Додано: Нед 19 бер, 2023 08:57
Howl Мій випадок не стосується того що ви пишете. Вклад відкритий у робочий день 17 і закінчується у робочий день 20. Відсотки і тіло вкладу будуть виплачені 20го. 18 та 19 це дні коли депозит діє, а ставка в ці дні згідно договору має бути 12%. А додаток у ці дні чомусь показує 0,01% (17 в день відкриття показував 12%). То до чого тут 0,01%? Ви справді упевнені що за ці дні відсотки нарахують по ставці 0,01%? За 18, за 19 чи навіть за обидва ці дні? Тобто за 17-те буде 12, а за 18-19 - 0,01%? Я якраз перевен, що відсотки нарахують і виплатять завтра правильно, але наразі додаток чомусь показує не достовірну ставку. Вангую що напевне самі відсотки вже нараховані за усі дні десь після закриття РД 17-го і для самого банку фактично по усім базах даних депозит вже закритий. Може вже й на виплату відсотків та депозиту в базі даних існують меморіальні ордери створені 17 чи 18 березня з датою проведення по рахунку 20м. Адже саме по такому алгоритму банк працював ще нещодавно. Потім хтось занадто дуже "кмітливий" вирішив що не треба щоб клієнти передчасно могли бачити і навіть витрачати нараховані відсотки, які по рахунку проведуться лише в понеділок. Внаслідок цього змінили час відображення нарахованих відсотків, а алгоритм лишили без змін - система вважає депозит і відсотки вже поверненими а тому показує не реально діючу ставку, а технічну 0,01%. Втім навіть розуміючи чому воно відображається так - вважаю, що це не правильно і цей момент треба доопрацьовувати
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:05
Андрій я вам привів конкретний приклад - вклад на даний момент діє, пролонгація відмінена і я так розумію знов активована вже не може бути. Причому ставка 0,01% світилась і учора. То при чому тут "ситуація, коли в дату пролонгації за депозитом відображається технічна процентна ставка 0,01%."? Ні 18 ні 19 не є датою пролонгації цього депозиту. І 20 не буде датою пролонгації - це буде датою закінчення депозиту. Можливу причину чому ваша система відображає не корректу ставку я описав у попередньому повідомленні. Втім вказана причина лише пояснює, але жодним чином не виправдовує той факт що ставку додаток відображає не коректно, тому вважаю що розробникам вашого ПЗ цей момент треба переробляти
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