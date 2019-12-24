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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 693694695696

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Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:15

Re: Sense Bank

  mephala написав:например срок 3 месяца. свободное пополнение. свободное снятие не чаще 1 раза в 3 дня.

то вже буде не строковий депо :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:51

  Kalgan написав:
  mephala написав:например срок 3 месяца. свободное пополнение. свободное снятие не чаще 1 раза в 3 дня.

то вже буде не строковий депо :mrgreen:


так про закрытие депо речи не идет. частичное снятие.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 07:33

Питання до представників банку стосовно коректності відображення даних про облікову ставку по депозиту швидкий, який закінчується у понеділок і по якому відмінена пролонгація. Чому ваш додаток показує по діючому вкладу ставку 0,01%? Ось скрін.
Зображення
Аналогічна картина булі учора коли додаток показував, що до кінця дії вкладу 2 дні з 3х. По вкладу швидкий який автопролонгувався на вихідних ставку показує правильно 12%. То чому по діючому вкладу відображається недостовірна інформація?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 08:25

Re: Sense Bank

Alien, якщо вклад завершується на вихідні, то видача йде в наступний робочий день, а відсотки нараховуються за ставкою 0,01 % річних.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 08:36

Alien Також, можлива ситуація, коли в дату пролонгації за депозитом відображається технічна процентна ставка 0,01%. Це пов'язано з процесом оновлення ставок в системі. Актуальна ставка відобразиться на наступний день.
Відсотки за дату пролонгації нараховуються за актуальною ставкою, а не за технічною.

/Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 08:57

Howl Мій випадок не стосується того що ви пишете. Вклад відкритий у робочий день 17 і закінчується у робочий день 20. Відсотки і тіло вкладу будуть виплачені 20го. 18 та 19 це дні коли депозит діє, а ставка в ці дні згідно договору має бути 12%. А додаток у ці дні чомусь показує 0,01% (17 в день відкриття показував 12%). То до чого тут 0,01%? Ви справді упевнені що за ці дні відсотки нарахують по ставці 0,01%? За 18, за 19 чи навіть за обидва ці дні? Тобто за 17-те буде 12, а за 18-19 - 0,01%? Я якраз перевен, що відсотки нарахують і виплатять завтра правильно, але наразі додаток чомусь показує не достовірну ставку. Вангую що напевне самі відсотки вже нараховані за усі дні десь після закриття РД 17-го і для самого банку фактично по усім базах даних депозит вже закритий. Може вже й на виплату відсотків та депозиту в базі даних існують меморіальні ордери створені 17 чи 18 березня з датою проведення по рахунку 20м. Адже саме по такому алгоритму банк працював ще нещодавно. Потім хтось занадто дуже "кмітливий" вирішив що не треба щоб клієнти передчасно могли бачити і навіть витрачати нараховані відсотки, які по рахунку проведуться лише в понеділок. Внаслідок цього змінили час відображення нарахованих відсотків, а алгоритм лишили без змін - система вважає депозит і відсотки вже поверненими а тому показує не реально діючу ставку, а технічну 0,01%. Втім навіть розуміючи чому воно відображається так - вважаю, що це не правильно і цей момент треба доопрацьовувати
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:05

  Sense Bank написав:Alien Також, можлива ситуація, коли в дату пролонгації за депозитом відображається технічна процентна ставка 0,01%. Це пов'язано з процесом оновлення ставок в системі. Актуальна ставка відобразиться на наступний день.
Відсотки за дату пролонгації нараховуються за актуальною ставкою, а не за технічною.

/Андрій

Андрій я вам привів конкретний приклад - вклад на даний момент діє, пролонгація відмінена і я так розумію знов активована вже не може бути. Причому ставка 0,01% світилась і учора. То при чому тут "ситуація, коли в дату пролонгації за депозитом відображається технічна процентна ставка 0,01%."? Ні 18 ні 19 не є датою пролонгації цього депозиту. І 20 не буде датою пролонгації - це буде датою закінчення депозиту. Можливу причину чому ваша система відображає не корректу ставку я описав у попередньому повідомленні. Втім вказана причина лише пояснює, але жодним чином не виправдовує той факт що ставку додаток відображає не коректно, тому вважаю що розробникам вашого ПЗ цей момент треба переробляти
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 11:15

  Sense Bank написав:Також, можлива ситуація, коли в дату пролонгації за депозитом відображається технічна процентна ставка 0,01%. Це пов'язано з процесом оновлення ставок в системі. Актуальна ставка відобразиться на наступний день.
Відсотки за дату пролонгації нараховуються за актуальною ставкою, а не за технічною.

Спробуйте на цю ситуацію глянуть з точки зору клієнта банку, а не працівника.
Наприклад у Вас сьогодні пролонгація депозиту, Ви бачите 0.01% і шо це означає? Ви будете телефонувать до банку, де Вам розтлумачать термін технічна ставка? Та Вам пофіг шо у тому банку внутрі і шо таке технічна ставка, Вас цікавить за якою ставкою депозит пролонгується.
Якщо серед форумчан це питання піднімалось не один раз, то уявляю скільки запитують інші клієнти.
Water
 
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