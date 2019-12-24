Додано: Нед 19 бер, 2023 08:57

Howl Мій випадок не стосується того що ви пишете. Вклад відкритий у робочий день 17 і закінчується у робочий день 20. Відсотки і тіло вкладу будуть виплачені 20го. 18 та 19 це дні коли депозит діє, а ставка в ці дні згідно договору має бути 12%. А додаток у ці дні чомусь показує 0,01% (17 в день відкриття показував 12%). То до чого тут 0,01%? Ви справді упевнені що за ці дні відсотки нарахують по ставці 0,01%? За 18, за 19 чи навіть за обидва ці дні? Тобто за 17-те буде 12, а за 18-19 - 0,01%? Я якраз перевен, що відсотки нарахують і виплатять завтра правильно, але наразі додаток чомусь показує не достовірну ставку. Вангую що напевне самі відсотки вже нараховані за усі дні десь після закриття РД 17-го і для самого банку фактично по усім базах даних депозит вже закритий. Може вже й на виплату відсотків та депозиту в базі даних існують меморіальні ордери створені 17 чи 18 березня з датою проведення по рахунку 20м. Адже саме по такому алгоритму банк працював ще нещодавно. Потім хтось занадто дуже "кмітливий" вирішив що не треба щоб клієнти передчасно могли бачити і навіть витрачати нараховані відсотки, які по рахунку проведуться лише в понеділок. Внаслідок цього змінили час відображення нарахованих відсотків, а алгоритм лишили без змін - система вважає депозит і відсотки вже поверненими а тому показує не реально діючу ставку, а технічну 0,01%. Втім навіть розуміючи чому воно відображається так - вважаю, що це не правильно і цей момент треба доопрацьовувати