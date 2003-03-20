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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 695696697698>

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Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:55

  balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$

Дякую

1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:59

А у мене питання до корпусу підтримки Sense.

У п'ятницю 17.03. відкрив тестовий депозит "Швидкий" на пару тисяч, щоб подивитися, як це працює. Спеціально ввімкнув автопролонгацію.
Що ж я бачу станом на 12:00?
По-перше, відсотки за 3 дні вже впали на дебетову "Ультра" (з якої було відкриття).
По-друге, в самому депозиті всередині показує наступне:

Залишилось 0/3 днів

Пролонгація депозиту - бігунець у положенні "Ввімкнено"

Дата укладення договору 17.03.2023
Дата закінчення договору 20.03.2003

Власне питання: а коли відбудуться зміни? Тобто коли зміниться принаймні дата закінчення договору, стане активним знов бігунець автополонгації (зараз - сірий) і взагалі, опишіть, як воно має працювати. Бо дуже цікаво, але поки що дуже не наглядно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:04

Искатель Зазвичай пролонгація депозиту відбувається після закінчення операційного дня, простіше кажучи сьогодні ввечері він має пролонгуватись. Після чого у вас завтра в додатку вже буде відображатись новий термін його дії, і за потреби ви зможете завтра відключити пролонгацію депозиту.

/Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:04

Искатель Я звісно не підтримка, але має змінитися завтра, почекайте ще трохи :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:10

Re: Sense Bank

  Искатель написав:а коли відбудуться зміни?

Хм. У вас ще сьогодні є можливість згоняти у відділення і забрати депо, якщо таки передумаєте з пролонгацією.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:20

  Amethyst написав:
  Искатель написав:а коли відбудуться зміни?
У вас ще сьогодні є можливість згоняти у відділення і забрати депо, якщо таки передумаєте з пролонгацією.
а шо , так можно было ?
в других банках же последний день депозита с включенной лонгацией - всьо! -сразу с утра начался следующий срок депозита
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:29

Re: Sense Bank

  flysoulfly написав:а шо , так можно было ?

Вооот виидите, какая Аллочка клиентоориентированннннная, а вы ток бочку на неё катите :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:40

  Amethyst написав:
  Искатель написав:а коли відбудуться зміни?

Хм. У вас ще сьогодні є можливість згоняти у відділення і забрати депо, якщо таки передумаєте з пролонгацією.

Нет, мне не надо. Я специально забросил туда немного, чтобы поиграться и посмотреть, как это работает.
И вот я уже убедился, что если автопролонгация была включена, то в день окончания ничего сделать нельзя. Очень полезное наблюдение.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:42

  Искатель написав:
  balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$

Дякую

1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.

300$ фізичної особи в США. Чи потрібно уточнити має вона картку банківську чи ні? Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:47

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:а шо , так можно было ?
Вооот виидите, какая Аллочка
проверим

Ну и проценты за следующий срок при пролонгации - на свежем примере Искателя - с сегодняшнего дня начнут считать или с завтрашнего?
flysoulfly
 
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