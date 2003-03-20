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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:55
balbesik написав:
Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$
Дякую
1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 11:59
А у мене питання до корпусу підтримки Sense.
У п'ятницю 17.03. відкрив тестовий депозит "Швидкий" на пару тисяч, щоб подивитися, як це працює. Спеціально ввімкнув автопролонгацію.
Що ж я бачу станом на 12:00?
По-перше, відсотки за 3 дні вже впали на дебетову "Ультра" (з якої було відкриття).
По-друге, в самому депозиті всередині показує наступне:
Залишилось 0/3 днів
Пролонгація депозиту - бігунець у положенні "Ввімкнено"
Дата укладення договору 17.03.2023
Дата закінчення договору 20.03.2003
Власне питання: а коли відбудуться зміни? Тобто коли зміниться принаймні дата закінчення договору, стане активним знов бігунець автополонгації (зараз - сірий) і взагалі, опишіть, як воно має працювати. Бо дуже цікаво, але поки що дуже не наглядно.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:04
Искатель Зазвичай пролонгація депозиту відбувається після закінчення операційного дня, простіше кажучи сьогодні ввечері він має пролонгуватись. Після чого у вас завтра в додатку вже буде відображатись новий термін його дії, і за потреби ви зможете завтра відключити пролонгацію депозиту.
/Андрій
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:04
Искатель
Я звісно не підтримка, але має змінитися завтра, почекайте ще трохи
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:10
Искатель написав:
а коли відбудуться зміни?
Хм. У вас ще сьогодні є можливість згоняти у відділення і забрати депо, якщо таки передумаєте з пролонгацією.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:20
Amethyst написав: Искатель написав:
а коли відбудуться зміни?
У вас ще сьогодні є можливість згоняти у відділення і забрати депо, якщо таки передумаєте з пролонгацією.
а шо , так можно было ?
в других банках же последний день депозита с включенной лонгацией - всьо! -сразу с утра начался следующий срок депозита
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:29
flysoulfly написав:
а шо , так можно было ?
Вооот виидите, какая Аллочка клиентоориентированннннная, а вы ток бочку на неё катите
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:40
Amethyst написав: Искатель написав:
а коли відбудуться зміни?
Хм. У вас ще сьогодні є можливість згоняти у відділення і забрати депо, якщо таки передумаєте з пролонгацією.
Нет, мне не надо. Я специально забросил туда немного, чтобы поиграться и посмотреть, как это работает.
И вот я уже убедился, что если автопролонгация была включена, то в день окончания ничего сделать нельзя. Очень полезное наблюдение.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:42
Искатель написав: balbesik написав:
Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$
Дякую
1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.
300$ фізичної особи в США. Чи потрібно уточнити має вона картку банківську чи ні? Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:47
Amethyst написав: flysoulfly написав:
а шо , так можно было ?
Вооот виидите, какая Аллочка
проверим
Ну и проценты за следующий срок при пролонгации - на свежем примере Искателя - с сегодняшнего дня начнут считать или с завтрашнего?
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