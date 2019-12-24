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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:01
balbesik написав: Искатель написав: balbesik написав:
Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$
Дякую
1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.
300$ фізичної особи в США. Чи потрібно уточнити має вона картку банківську чи ні? Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено
Якщо отримувач - американець, там може бути картка American Express, на яку Ви не перекажете. Якщо отримувач - колишній "наш", швидше за все у нього є карта VISA або MC.
Треба уточнити, що є у людини на руках.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 13:09
balbesik написав:
Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено
Є посередники.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 13:12
Искатель
Не наш з 1985, тобто краще з'ясувати яка саме карта?
Ще питання, свою карту можливо поповнити виключно в касі?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 13:15
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
а шо , так можно было ?
Вооот виидите, какая Аллочка
проверим
Ну и проценты за следующий срок при пролонгации - на свежем примере Искателя - с сегодняшнего дня начнут считать или с завтрашнего?
Если 17 открыли Швидкий, то седня утром была выплата %% за три дня: 17, 18, 19.
Если вчера пролонгацию НЕ отключили и не сбегали в отд-е и не забрали руцями, то вклад уходит на пролонгацию и %% будут начислять за 20, 21, 22 число... 23 -- очередная выплата.
Я вже граюся, закинув по 100 грн на три підряд Швидких, поповнюю коли потрібно і вираховую дати лонгацій/закінчення (просто +3n до дати відкриття)
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