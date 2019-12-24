balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система? Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$. Також є картка Мони$
Дякую
1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду. 2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п. Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.
300$ фізичної особи в США. Чи потрібно уточнити має вона картку банківську чи ні? Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено
Якщо отримувач - американець, там може бути картка American Express, на яку Ви не перекажете. Якщо отримувач - колишній "наш", швидше за все у нього є карта VISA або MC. Треба уточнити, що є у людини на руках.
Ну и проценты за следующий срок при пролонгации - на свежем примере Искателя - с сегодняшнего дня начнут считать или с завтрашнего?
Если 17 открыли Швидкий, то седня утром была выплата %% за три дня: 17, 18, 19. Если вчера пролонгацию НЕ отключили и не сбегали в отд-е и не забрали руцями, то вклад уходит на пролонгацию и %% будут начислять за 20, 21, 22 число... 23 -- очередная выплата.
Я вже граюся, закинув по 100 грн на три підряд Швидких, поповнюю коли потрібно і вираховую дати лонгацій/закінчення (просто +3n до дати відкриття)
Хм. У вас ще сьогодні є можливість згоняти у відділення і забрати депо, якщо таки передумаєте з пролонгацією.
О!А що дістанційно не можна забрати-переказати?
Швидше за все малось на увазі відключення пролонгації через відділення в останній день. Проте вже можна і в чаті та контакт-центрі це зробити, якщо останній день депозиту не вихідний і звернутися до 18:00 цього дня, то виплата буде протягом 30 хв і вже після цього можна використовувати кошти, які повернуться на рахунок, з якого було оформлення)
balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система? Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$. Також є картка Мони$
Дякую
1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду. 2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п. Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.
Після спілкування з банком з'ясувалося що в мене немає шансів відправити кошти в США. Зі слів оператора у нас можливо лише виконання Р2Р, але це заборонено в США. Це дійсно так?
balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система? Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$. Також є картка Мони$
Дякую
1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду. 2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п. Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.
Після спілкування з банком з'ясувалося що в мене немає шансів відправити кошти в США. Зі слів оператора у нас можливо лише виконання Р2Р, але це заборонено в США. Це дійсно так?