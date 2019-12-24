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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:01

  balbesik написав:
  Искатель написав:
  balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$

Дякую

1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.

300$ фізичної особи в США. Чи потрібно уточнити має вона картку банківську чи ні? Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено

Якщо отримувач - американець, там може бути картка American Express, на яку Ви не перекажете. Якщо отримувач - колишній "наш", швидше за все у нього є карта VISA або MC.
Треба уточнити, що є у людини на руках.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:09

  balbesik написав:Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено

Є посередники.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:12

Искатель
Не наш з 1985, тобто краще з'ясувати яка саме карта?
Ще питання, свою карту можливо поповнити виключно в касі?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:15

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:а шо , так можно было ?
Вооот виидите, какая Аллочка
проверим

Ну и проценты за следующий срок при пролонгации - на свежем примере Искателя - с сегодняшнего дня начнут считать или с завтрашнего?

Если 17 открыли Швидкий, то седня утром была выплата %% за три дня: 17, 18, 19.
Если вчера пролонгацию НЕ отключили и не сбегали в отд-е и не забрали руцями, то вклад уходит на пролонгацию и %% будут начислять за 20, 21, 22 число... 23 -- очередная выплата.

Я вже граюся, закинув по 100 грн на три підряд Швидких, поповнюю коли потрібно і вираховую дати лонгацій/закінчення (просто +3n до дати відкриття) :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:43

  Amethyst написав:Я вже граюся
Ви ж профі у таке погратися! -реально респект!

( 8) А у щось подібне коротеньке з чималеньким % ще де граєтесь? :) )

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:41

  Amethyst написав:
  Искатель написав:а коли відбудуться зміни?

Хм. У вас ще сьогодні є можливість згоняти у відділення і забрати депо, якщо таки передумаєте з пролонгацією.

О!А що дістанційно не можна забрати-переказати?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:53

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:а коли відбудуться зміни?

Хм. У вас ще сьогодні є можливість згоняти у відділення і забрати депо, якщо таки передумаєте з пролонгацією.

О!А що дістанційно не можна забрати-переказати?

Швидше за все малось на увазі відключення пролонгації через відділення в останній день. Проте вже можна і в чаті та контакт-центрі це зробити, якщо останній день депозиту не вихідний і звернутися до 18:00 цього дня, то виплата буде протягом 30 хв і вже після цього можна використовувати кошти, які повернуться на рахунок, з якого було оформлення)

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:21

  Искатель написав:
  balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$

Дякую

1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.

Після спілкування з банком з'ясувалося що в мене немає шансів відправити кошти в США. Зі слів оператора у нас можливо лише виконання Р2Р, але це заборонено в США. Це дійсно так?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:34

  balbesik написав:
  Искатель написав:
  balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$

Дякую

1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.

Після спілкування з банком з'ясувалося що в мене немає шансів відправити кошти в США. Зі слів оператора у нас можливо лише виконання Р2Р, але це заборонено в США. Це дійсно так?

р2р закордон можна провести через наш мобільний додаток з валютної картки. Можна на картку, емітовану в одній з 95 країн зі списку (https://sensebank.com.ua/storage/files/ ... kraine.pdf), США в ньому, на жаль, немає. Про swift, то це тільки через відділення банку і на період воєнного стану НБУ дозволяє переказувати фіз. особам тільки у випадках, які перераховані в статті за посиланням: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 1160926738. Тому все трішки складно з цим:(
^Богдан
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:38

Re: Sense Bank

  balbesik написав:Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено

https://npshopping.com/
Amethyst
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