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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:51

  Amethyst написав:
  balbesik написав:Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено

https://npshopping.com/

Можливо глупость, але якщо відправити кошти просто заказним листом?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:53

Ще Міст можна глянути

https://mymeest.com/country/usa
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:55

  balbesik написав:
  Искатель написав:
  balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$

Дякую

1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.

Після спілкування з банком з'ясувалося що в мене немає шансів відправити кошти в США. Зі слів оператора у нас можливо лише виконання Р2Р, але це заборонено в США. Це дійсно так?


или переводите через Пейпал - или просите Мист (7%) или Новую почту купить
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:56

  balbesik написав:
  Amethyst написав:
  balbesik написав:Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено

https://npshopping.com/

Можливо глупость, але якщо відправити кошти просто заказним листом?

Заборонено!
На пошті є спеціальні собакени, які чують гроші, особливо сині :mrgreen:
Amethyst
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