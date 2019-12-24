balbesik написав:Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система? Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$. Також є картка Мони$
Дякую
1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду. 2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п. Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.
Після спілкування з банком з'ясувалося що в мене немає шансів відправити кошти в США. Зі слів оператора у нас можливо лише виконання Р2Р, але це заборонено в США. Це дійсно так?
или переводите через Пейпал - или просите Мист (7%) или Новую почту купить