Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:51
Amethyst написав: balbesik написав:
Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено
https://npshopping.com/
Можливо глупость, але якщо відправити кошти просто заказним листом?
balbesik
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:53
greenozon
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:55
balbesik написав: Искатель написав: balbesik написав:
Підкажіть будь ласка чи можливо зараз виконати переказ в USD за кордон при наявності валютний картки банку? Вчора погуглив, наче заборонено лише гривню пересилати, а валюту можна. Якщо так, краще visa чи mc? Р2Р чи платіжна система?
Або підкажіть кращий варіант переказу, сума 300$.
Також є картка Мони$
Дякую
1. Так, можливо переказати з валютної картки. Проте не в кожному банку ця фішка відкрита (деякі заблокували "на всяк випадок"). Приват і Моно це роблять легко, за інші стверджувати не буду.
2. Щодо того, як краще, - залежить від того, що ви хочете отримати на виході. До якої країни будете відправляти переказ, юридичній чи фізичній особі і т.п.
Опишіть повністю ситуацію, тоді простіше буде Вам щось порадити.
Після спілкування з банком з'ясувалося що в мене немає шансів відправити кошти в США. Зі слів оператора у нас можливо лише виконання Р2Р, але це заборонено в США. Це дійсно так?
или переводите через Пейпал - или просите Мист (7%) или Новую почту купить
cohan
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:56
balbesik написав: Amethyst написав: balbesik написав:
Хочу пеказать за товар, який вона купує для мене в США, нажаль оформлення напряму на сайті продавця в Україну заборонено
https://npshopping.com/
Можливо глупость, але якщо відправити кошти просто заказним листом?
Заборонено!
На пошті є спеціальні собакени, які чують гроші, особливо сині
Amethyst
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:42
аппка прилягла... потом чудит
депозиты все пропали как класс
всьо?
"баста,карапузики,кончилися танцы"©
flysoulfly
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:55
А ви голосували за Горіхи-клаб?
Отакої, биро голосуйте.
Amethyst
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:56
Вебверсия не открывается, только там показывались суммарные остатки по всем депо.
В мобильном приложении нужно их всех считать самому. Но, как правильно написали выше, всьо. ВСЕ ДЕПОЗИТЫ ПРОПАЛИ.
wig
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Додано: Пон 20 бер, 2023 18:34
30 рабочих минут в дупу
и нервные клетки точно всьо
зато апппке уже похорошело, и все данные снова видны.
А шо там по новостям? Мож инкогнитохозяева делают предпредпоследнюю попытку забрать заначки? ...через хакеров, например.
flysoulfly
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Додано: Пон 20 бер, 2023 18:38
Amethyst написав:
А ви голосували за Горіхи-клаб?
Отакої, биро голосуйте.
и шо это даст, если я ихней Белой вообще не пользуюсь для оплат ? Надо пользоваться?
flysoulfly
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Додано: Пон 20 бер, 2023 18:40
flysoulfly написав:
аппка прилягла... потом чудит
депозиты все пропали как класс
всьо?
"баста,карапузики,кончилися танцы"©
Були технічні проблеми з 17:31 до 17:57, не працювало багато чого
Вже все виправили, вибачте за незручності.(
^Богдан
Sense Bank
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