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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 бер, 2023 18:42
Amethyst написав: balbesik написав: Amethyst написав:
відправити кошти просто заказним листом?
Заборонено!
На пошті є спеціальні собакени, які чують гроші, особливо сині
а жіночок, наприклад, ті собачки теж обнюхують нуу... на предмет "схованок у потаємних місцях"?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:32
Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:40
ВIВ написав:
Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?
так наче під час війни не обовязково подавати декларацію
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