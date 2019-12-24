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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

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Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:42

  Amethyst написав:
  balbesik написав:
  Amethyst написав: відправити кошти просто заказним листом?
Заборонено!
На пошті є спеціальні собакени, які чують гроші, особливо сині :mrgreen:
а жіночок, наприклад, ті собачки теж обнюхують нуу... на предмет "схованок у потаємних місцях"?
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:32

Re: Sense Bank

Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:40

  ВIВ написав:Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?
так наче під час війни не обовязково подавати декларацію
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:47

  ВIВ написав:Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?

Звичайно можна. Потрібно тільки мати КЕП (достатньо того що формує приват), зайти з ним у власний податковий кабінет, спочатку сформувати заявку та отримати довідку про доходи за минулий рік, щоб мати точні дані, після чого заповнити декларацію, підписати КЕП та відправити. Зробити це треба до 1 травня 2023 року. Це алгоритм ваших дій. Втім вангую що якщо ви з податковим кабінетом раніше справ не мали - питань що зробити так як у вас буде багато. Втім дорогу осилить той хто йде.
Нехай щастить!
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:02

Alien
А если ничего этого не делать, то штраф впаяют или как оно работает?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:16

Alien Однак читав на одному сайті юристів: "Однак без сплати податків можна здійснити прощення боргу не більше 25% мінімалки на рік", в моєму випадку було прощено 587,50, то потрібно подавати декларацію і сплачувати податки чи ні?
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:21

  ВIВ написав:Alien
А если ничего этого не делать, то штраф впаяют или как оно работает?

А налоговач про этот подарок от альфы знает?
demichh
 
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