а жіночок, наприклад, ті собачки теж обнюхують нуу... на предмет "схованок у потаємних місцях"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 бер, 2023 18:42
Додано: Пон 20 бер, 2023 22:32
Re: Sense Bank
Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?
Додано: Пон 20 бер, 2023 22:40
Додано: Пон 20 бер, 2023 23:47
Звичайно можна. Потрібно тільки мати КЕП (достатньо того що формує приват), зайти з ним у власний податковий кабінет, спочатку сформувати заявку та отримати довідку про доходи за минулий рік, щоб мати точні дані, після чого заповнити декларацію, підписати КЕП та відправити. Зробити це треба до 1 травня 2023 року. Це алгоритм ваших дій. Втім вангую що якщо ви з податковим кабінетом раніше справ не мали - питань що зробити так як у вас буде багато. Втім дорогу осилить той хто йде.
Нехай щастить!
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:02
Alien
А если ничего этого не делать, то штраф впаяют или как оно работает?
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:16
Alien Однак читав на одному сайті юристів: "Однак без сплати податків можна здійснити прощення боргу не більше 25% мінімалки на рік", в моєму випадку було прощено 587,50, то потрібно подавати декларацію і сплачувати податки чи ні?
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:21
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