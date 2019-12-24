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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

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Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:42

  Amethyst написав:
  balbesik написав:
  Amethyst написав: відправити кошти просто заказним листом?
Заборонено!
На пошті є спеціальні собакени, які чують гроші, особливо сині :mrgreen:
а жіночок, наприклад, ті собачки теж обнюхують нуу... на предмет "схованок у потаємних місцях"?
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:32

Re: Sense Bank

Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:40

  ВIВ написав:Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?
так наче під час війни не обовязково подавати декларацію
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:47

  ВIВ написав:Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?

Звичайно можна. Потрібно тільки мати КЕП (достатньо того що формує приват), зайти з ним у власний податковий кабінет, спочатку сформувати заявку та отримати довідку про доходи за минулий рік, щоб мати точні дані, після чого заповнити декларацію, підписати КЕП та відправити. Зробити це треба до 1 травня 2023 року. Це алгоритм ваших дій. Втім вангую що якщо ви з податковим кабінетом раніше справ не мали - питань що зробити так як у вас буде багато. Втім дорогу осилить той хто йде.
Нехай щастить!
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:02

Alien
А если ничего этого не делать, то штраф впаяют или как оно работает?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:16

Alien Однак читав на одному сайті юристів: "Однак без сплати податків можна здійснити прощення боргу не більше 25% мінімалки на рік", в моєму випадку було прощено 587,50, то потрібно подавати декларацію і сплачувати податки чи ні?
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:21

  ВIВ написав:Alien
А если ничего этого не делать, то штраф впаяют или как оно работает?

А налоговач про этот подарок от альфы знает?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 07:01

  demichh написав:
  ВIВ написав:Alien
А если ничего этого не делать, то штраф впаяют или как оно работает?

А налоговач про этот подарок от альфы знает?

знает, 126 ознака доходу.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 07:39

  ВIВ написав:Alien
А если ничего этого не делать, то штраф впаяют или как оно работает?

Я сам не податківець і хоча подавав різні декларації різним органам десятки разів на рахунок штрафу не скажу - жодного разу на штрафи не втрапляв. Втім як тут правильно написали податкова про прощення від Алли інформацію має. Якщо не подати декларацію то тут вже залежатиме як на це там подивляться. Підстава для штрафу в них буде 100%. Чи буде воля штрафувати не надто злісних порушників та ще й під час війни, та це ще й треба вас розшукувати де ви наразі проживаєте... Отже напевне не скажу. Втім особисто я б декларацію подав. Так буде чесно. Борги, якщо вони є треба віддавати завжди вчасно - таке моє правило.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 07:47

  melkh написав:Alien Однак читав на одному сайті юристів: "Однак без сплати податків можна здійснити прощення боргу не більше 25% мінімалки на рік", в моєму випадку було прощено 587,50, то потрібно подавати декларацію і сплачувати податки чи ні?

Так є таке. І ваша сума дійсно менша тої що підлягає оподаткуванню. Знову в ж таки якщо хочете абсолютно точну відповідь - звертайтесь до юристів та податківців за роз'ясненнями щоб я випадково не надав не вірно консультацію.
Втім занючи основні принципи роботи податкової вангую що вам порекомендують таке: декларацію подавати обов'язково. Втім сама декларація влаштована там таким чином що в одному місці ви вкажете суму прощення, а в іншому цю ж суму як таку яка не оподатковується і в підсумку сама декларація покаже що у вас відсутні зобов'язання по сплаті ПДФО та військового збору за 2022. При цьому підстави до притягнення вас до відповідальності за неподання декларації про наявність доходів де банк не був податковим агентом і податок не утримував у податківців будуть відсутні. Тому декларацію подавати скоріш за все треба
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