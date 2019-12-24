а жіночок, наприклад, ті собачки теж обнюхують нуу... на предмет "схованок у потаємних місцях"?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 18:42
Додано: Пон 20 бер, 2023 22:32
Re: Sense Bank
Шо товариство подскажет на счет налоговой декларации?
Тем кому прошлым годом Альфа 20% простила.
В электронном виде можно это как-то зафиксировать у мытарей или только на поклон идти?
Додано: Пон 20 бер, 2023 22:40
Додано: Пон 20 бер, 2023 23:47
Звичайно можна. Потрібно тільки мати КЕП (достатньо того що формує приват), зайти з ним у власний податковий кабінет, спочатку сформувати заявку та отримати довідку про доходи за минулий рік, щоб мати точні дані, після чого заповнити декларацію, підписати КЕП та відправити. Зробити це треба до 1 травня 2023 року. Це алгоритм ваших дій. Втім вангую що якщо ви з податковим кабінетом раніше справ не мали - питань що зробити так як у вас буде багато. Втім дорогу осилить той хто йде.
Нехай щастить!
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:02
Alien
А если ничего этого не делать, то штраф впаяют или как оно работает?
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:16
Alien Однак читав на одному сайті юристів: "Однак без сплати податків можна здійснити прощення боргу не більше 25% мінімалки на рік", в моєму випадку було прощено 587,50, то потрібно подавати декларацію і сплачувати податки чи ні?
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:21
Додано: Вів 21 бер, 2023 07:01
Додано: Вів 21 бер, 2023 07:39
Я сам не податківець і хоча подавав різні декларації різним органам десятки разів на рахунок штрафу не скажу - жодного разу на штрафи не втрапляв. Втім як тут правильно написали податкова про прощення від Алли інформацію має. Якщо не подати декларацію то тут вже залежатиме як на це там подивляться. Підстава для штрафу в них буде 100%. Чи буде воля штрафувати не надто злісних порушників та ще й під час війни, та це ще й треба вас розшукувати де ви наразі проживаєте... Отже напевне не скажу. Втім особисто я б декларацію подав. Так буде чесно. Борги, якщо вони є треба віддавати завжди вчасно - таке моє правило.
Додано: Вів 21 бер, 2023 07:47
Так є таке. І ваша сума дійсно менша тої що підлягає оподаткуванню. Знову в ж таки якщо хочете абсолютно точну відповідь - звертайтесь до юристів та податківців за роз'ясненнями щоб я випадково не надав не вірно консультацію.
Втім занючи основні принципи роботи податкової вангую що вам порекомендують таке: декларацію подавати обов'язково. Втім сама декларація влаштована там таким чином що в одному місці ви вкажете суму прощення, а в іншому цю ж суму як таку яка не оподатковується і в підсумку сама декларація покаже що у вас відсутні зобов'язання по сплаті ПДФО та військового збору за 2022. При цьому підстави до притягнення вас до відповідальності за неподання декларації про наявність доходів де банк не був податковим агентом і податок не утримував у податківців будуть відсутні. Тому декларацію подавати скоріш за все треба
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