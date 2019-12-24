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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702>

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Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:10

Alien
А после подачи налоговая вышлет реквизиты куда и сколько платить или как?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:35

  ВIВ написав:Alien
А после подачи налоговая вышлет реквизиты куда и сколько платить или как?

Вибачте не підкажу. По тим деклараціям, що раніше подавав податковій я - завжди був "податковий кредит" - тому за підсумками декларування завжди платили мені, а не навпаки.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:53

  melkh написав:Alien Однак читав на одному сайті юристів: "Однак без сплати податків можна здійснити прощення боргу не більше 25% мінімалки на рік", в моєму випадку було прощено 587,50, то потрібно подавати декларацію і сплачувати податки чи ні?

Щойно дзвонив у податкову, щоб спробувати отримати відповідь на це питання. На жаль, відповіді вони не надали. В будь-якому випадку саме це краще уточнювати у них.
*Микита
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:54

  ВIВ написав:Alien
А после подачи налоговая вышлет реквизиты куда и сколько платить или как?

Так, все вірно. Податкова надає інструкцію, куди і що далі )
*Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:11

Sense Bank я тут дочку приобщаю к банковской сфере и вот, что она у меня спросила по поводу депозитов у аллы... Папа говорит, когда у меня был открыт депозит ощадный в usd на сумму 24,49, то он в месяц (возьмём 30 дней) приносил мне минимум 3 цента после налогообложения... Я взял калькулятор и считаю 24,49*2%/365=0,001341917 0,001341917*30=0,04 usd, вычесть налоги получается сейчас 0,0324 usd... да, говорю - всё верно... А сейчас говорит она мне, я 09 марта (после понижения процентной ставки по ощадному) открыла депозит Швидкий на ту же сумму 24,49 usd под 2% и за 4 цикла по 3 дня(12 дней) мне не начислили ни цента, почему так? Беру калькулятор и множу 0,001341917 на 12 дней, получаю 0,016103, отнимаю налоги, получаю 0,01296 usd, т.е. при любом раскладе после 4-х циклов должно было быть выплачено минимум 1 цент, а его нету... тут мне уже становится интересно - проверяю свой швидкий (сумма небольшая 92 usd) выплачено 5 центов, тут всё сходится... проверяю у жены - сумма 53 usd - выплачено 2 цента вместо 3-х... у дочери и сына за 25 usd на швидких - не выплачено ничего...
Вывод - чем меньше сумма на таких депозитах, тем больше алла "прощает" их держателям... Суммы в 1-2 цента - это конечно ерунда, но если взять в всех клиентов, которые держат небольшие суммы на таких счетах, то сумарно выходит неплохая экономия у аллы...
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Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:47

Re: Sense Bank

  Карамболь написав:Прошу вас прокоментировать

Ну так это известная вещь
Бюзгалтерия ведется до 2х (бывает и до 3х) знаков после запятой.
Все остальное ОТБРАСЫВАЕТСЯ и НЕ накапливается после очередного платежного периода.
И на коротких периодах и малых суммах будет ОООчеНь большая погрешность по сравнению с суммарными (итоговыми) н̶а̶ч̶и̶с̶л̶е̶н̶и̶я̶м̶и расчетами :idea:
Поэтому нужно это учитывать и использовать :)

Советую увеличить сумму размещения, так шобы каждая очередная выплата была ОЩУТИМОЙ (не менее 1 коп/цент)

ПС. Полкопейки на НДС -- страшный сон любого бухгалтера :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:57

  Карамболь написав:Sense Bank я тут дочку приобщаю к банковской сфере и вот, что она у меня спросила по поводу депозитов у аллы... Папа говорит, когда у меня был открыт депозит ощадный в usd на сумму 24,49, то он в месяц (возьмём 30 дней) приносил мне минимум 3 цента после налогообложения... Я взял калькулятор и считаю 24,49*2%/365=0,001341917 0,001341917*30=0,04 usd, вычесть налоги получается сейчас 0,0324 usd... да, говорю - всё верно... А сейчас говорит она мне, я 09 марта (после понижения процентной ставки по ощадному) открыла депозит Швидкий на ту же сумму 24,49 usd под 2% и за 4 цикла по 3 дня(12 дней) мне не начислили ни цента, почему так? Беру калькулятор и множу 0,001341917 на 12 дней, получаю 0,016103, отнимаю налоги, получаю 0,01296 usd, т.е. при любом раскладе после 4-х циклов должно было быть выплачено минимум 1 цент, а его нету... тут мне уже становится интересно - проверяю свой швидкий (сумма небольшая 92 usd) выплачено 5 центов, тут всё сходится... проверяю у жены - сумма 53 usd - выплачено 2 цента вместо 3-х... у дочери и сына за 25 usd на швидких - не выплачено ничего...
Вывод - чем меньше сумма на таких депозитах, тем больше алла "прощает" их держателям... Суммы в 1-2 цента - это конечно ерунда, но если взять в всех клиентов, которые держат небольшие суммы на таких счетах, то сумарно выходит неплохая экономия у аллы...
Прошу вас прокоментировать

В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:58

Amethyst да у вас друже походу стокго́льмский синдро́м... :wink:
пущай аргументированно мелочь по карманам тырят... :mrgreen:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:03

  Sense Bank написав:
  Карамболь написав:Sense Bank я тут дочку приобщаю к банковской сфере и вот, что она у меня спросила по поводу депозитов у аллы... Папа говорит, когда у меня был открыт депозит ощадный в usd на сумму 24,49, то он в месяц (возьмём 30 дней) приносил мне минимум 3 цента после налогообложения... Я взял калькулятор и считаю 24,49*2%/365=0,001341917 0,001341917*30=0,04 usd, вычесть налоги получается сейчас 0,0324 usd... да, говорю - всё верно... А сейчас говорит она мне, я 09 марта (после понижения процентной ставки по ощадному) открыла депозит Швидкий на ту же сумму 24,49 usd под 2% и за 4 цикла по 3 дня(12 дней) мне не начислили ни цента, почему так? Беру калькулятор и множу 0,001341917 на 12 дней, получаю 0,016103, отнимаю налоги, получаю 0,01296 usd, т.е. при любом раскладе после 4-х циклов должно было быть выплачено минимум 1 цент, а его нету... тут мне уже становится интересно - проверяю свой швидкий (сумма небольшая 92 usd) выплачено 5 центов, тут всё сходится... проверяю у жены - сумма 53 usd - выплачено 2 цента вместо 3-х... у дочери и сына за 25 usd на швидких - не выплачено ничего...
Вывод - чем меньше сумма на таких депозитах, тем больше алла "прощает" их держателям... Суммы в 1-2 цента - это конечно ерунда, но если взять в всех клиентов, которые держат небольшие суммы на таких счетах, то сумарно выходит неплохая экономия у аллы...
Прошу вас прокоментировать

В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита

Да что вы такое говорите? Как это не один депозит? Это один и тот же депозит, под одним и тем же номером, просто он продляется, а если он продляется, то всё накопленное по нему должно сохраняться от цикла к циклу... а если это не так, то тогда получается что алла в очередной раз сжульничала, закрыв ощадный под 2% и выкатив слабое его подобие в виде Швидкого под не совсем теже 2%... так что ваш коментарий не примается ввиду слабой его аргументации... 8)
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:14

  Карамболь написав:
  Sense Bank написав:
  Карамболь написав:Sense Bank я тут дочку приобщаю к банковской сфере и вот, что она у меня спросила по поводу депозитов у аллы... Папа говорит, когда у меня был открыт депозит ощадный в usd на сумму 24,49, то он в месяц (возьмём 30 дней) приносил мне минимум 3 цента после налогообложения... Я взял калькулятор и считаю 24,49*2%/365=0,001341917 0,001341917*30=0,04 usd, вычесть налоги получается сейчас 0,0324 usd... да, говорю - всё верно... А сейчас говорит она мне, я 09 марта (после понижения процентной ставки по ощадному) открыла депозит Швидкий на ту же сумму 24,49 usd под 2% и за 4 цикла по 3 дня(12 дней) мне не начислили ни цента, почему так? Беру калькулятор и множу 0,001341917 на 12 дней, получаю 0,016103, отнимаю налоги, получаю 0,01296 usd, т.е. при любом раскладе после 4-х циклов должно было быть выплачено минимум 1 цент, а его нету... тут мне уже становится интересно - проверяю свой швидкий (сумма небольшая 92 usd) выплачено 5 центов, тут всё сходится... проверяю у жены - сумма 53 usd - выплачено 2 цента вместо 3-х... у дочери и сына за 25 usd на швидких - не выплачено ничего...

Вывод - чем меньше сумма на таких депозитах, тем больше алла "прощает" их держателям... Суммы в 1-2 цента - это конечно ерунда, но если взять в всех клиентов, которые держат небольшие суммы на таких счетах, то сумарно выходит неплохая экономия у аллы...
Прошу вас прокоментировать

В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита

Да что вы такое говорите? Как это не один депозит? Это один и тот же депозит, под одним и тем же номером, просто он продляется, а если он продляется, то всё накопленное по нему должно сохраняться от цикла к циклу... а если это не так, то тогда получается что алла в очередной раз сжульничала, закрыв ощадный под 2% и выкатив слабое его подобие в виде Швидкого под не совсем теже 2%... так что ваш коментарий не примается ввиду слабой его аргументации... 8)

Спочатку не зрозумів, що мова йде саме про пролонгацію. В даному випадку є два варіанти виплати %: виплата % на рахунок чи капіталізація. Через те, що сума замала, то немає округлення до 0.01 центу при виплаті. Якщо обрана капіталізація при пролонгації, рано чи пізно 0.01 цент буде нараховано. Якщо ж обрана виплата % на рахунок, то нарахування не буде, адже сума депозиту залишиться стала, а саме 25 дол.
*Микита
Sense Bank
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