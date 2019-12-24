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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 бер, 2023 12:19
Микито ви так пишете буцімто не знаєте що по швидкому неможливо обрати капіталізацію - там усе йде на рахунок. Тобто виходить що альфа/сенс свідомо підклав таку свиню клієнтам - як не крути а все одно на невеликих сумах нічого не отримаєш - хоч рік тримай. Як кажуть шах та мат
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