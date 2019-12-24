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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 700701702703>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:19

Микито ви так пишете буцімто не знаєте що по швидкому неможливо обрати капіталізацію - там усе йде на рахунок. Тобто виходить що альфа/сенс свідомо підклав таку свиню клієнтам - як не крути а все одно на невеликих сумах нічого не отримаєш - хоч рік тримай. Як кажуть шах та мат :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:41

  Карамболь написав:Amethyst да у вас друже походу стокго́льмский синдро́м... :wink:
пущай аргументированно мелочь по карманам тырят... :mrgreen:

Та нее, нуна помнить, шо палка то о двох концах, т.е. на огруглениях може замки и не построишь, но... можно, например, кататься на активностях
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 21 бер, 2023 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:42

  Alien написав:Тобто виходить що альфа/сенс свідомо підклав таку свиню клієнтам - як не крути а все одно на невеликих сумах нічого не отримаєш - хоч рік тримай. Як кажуть шах та мат :(

Вот и я о том же - мелкое жульничество из репертуара скунса... :?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:44

  Alien написав:Микито ви так пишете буцімто не знаєте що по швидкому неможливо обрати капіталізацію - там усе йде на рахунок. Тобто виходить що альфа/сенс свідомо підклав таку свиню клієнтам - як не крути а все одно на невеликих сумах нічого не отримаєш - хоч рік тримай. Як кажуть шах та мат :(

Так, трішки не так виразився. По депозиту "Швидкий" капіталізація відсутня, але я мав на увазі інші можливі варіанти, просто для прикладу. На майбутнє, так мовити.
*Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:59

  Sense Bank написав:
  Alien написав:Микито ви так пишете буцімто не знаєте що по швидкому неможливо обрати капіталізацію - там усе йде на рахунок. Тобто виходить що альфа/сенс свідомо підклав таку свиню клієнтам - як не крути а все одно на невеликих сумах нічого не отримаєш - хоч рік тримай. Як кажуть шах та мат :(

Так, трішки не так виразився. По депозиту "Швидкий" капіталізація відсутня, але я мав на увазі інші можливі варіанти, просто для прикладу. На майбутнє, так мовити.
*Микита

Вы выразились так как вы выразились... и это только подтверждает мелкое жульничество аллы в виде подмены ощадного депозита швидким... о чём вам и сказал коллега Alien, имея ввиду подложенную свинью...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:02

Re: Sense Bank

  Карамболь написав:подмены ощадного депозита швидким

даа, на Ощадном была капитализация, но по 8% (0.1%)
а тута каждые 3 дня (не мес!) и по 12%(2%), но сумму таки стоит увеличить :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:07

  Amethyst написав:
  Карамболь написав:подмены ощадного депозита швидким

даа, на Ощадном была капитализация, но по 8% (0.1%)
а тута каждые 3 дня (не мес!) и по 12%(2%), но сумму таки стоит увеличить :(

Не совсем так, коллега... на ощадном была 8% в грн и 2% в долларе и в евро...
ps доця уже пополнила этими деньгами свой конверт. на 3м - там реальные 2,5 %... да и кончается скоро... )
Востаннє редагувалось Карамболь в Вів 21 бер, 2023 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:09

  Карамболь написав:
  Amethyst написав:
  Карамболь написав:подмены ощадного депозита швидким

даа, на Ощадном была капитализация, но по 8% (0.1%)
а тута каждые 3 дня (не мес!) и по 12%(2%), но сумму таки стоит увеличить :(

Не совсем так, коллега... на ощадном была 8% в грн и 2% в долларе и в евро...

Агаа, по инвалюте таки Аллюсик заманил у пастку :)
Ну так ниХто ж и не говорил, шо тут будет каданить грустно.
Веселимся ж каждый день -- одна эпопея с самим запуском Швидкого на швидкоруч чего стоила :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:15

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Це не "Алла" змінює % ставки по депозитам та взагалі депозити. Вона лише голосовий помічник. Чи в чому саме питання по "Аллі" ? Вона сказала некоректну інформацію ?

Вы наверное недавно работаете в сенсе бывшем альфа банке, а то бы наверное знали бы, что алла - это ласковое прозвище альфа/сенс банка... )
ps о да вы уже удалили свой пост... :? но рукописи как известно не горят... (с)
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:19

  Карамболь написав:
  Sense Bank написав:Це не "Алла" змінює % ставки по депозитам та взагалі депозити. Вона лише голосовий помічник. Чи в чому саме питання по "Аллі" ? Вона сказала некоректну інформацію ?

Вы наверное недавно работаете в сенсе бывшем альфа банке, а то бы наверное знали бы, что алла - это ласковое прозвище альфа/сенс банка... )
ps о да вы уже удалили свой пост... :? но рукописи как известно не горят... (с)

Таке вперше чую :(
Запам'ятаю на майбутнє. Дякую за просвітлення )
*Микита
Sense Bank
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