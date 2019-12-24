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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 бер, 2023 12:19
Микито ви так пишете буцімто не знаєте що по швидкому неможливо обрати капіталізацію - там усе йде на рахунок. Тобто виходить що альфа/сенс свідомо підклав таку свиню клієнтам - як не крути а все одно на невеликих сумах нічого не отримаєш - хоч рік тримай. Як кажуть шах та мат
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Alien
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:41
Карамболь написав:Amethyst
да у вас друже походу стокго́льмский синдро́м...
пущай аргументированно мелочь по карманам тырят...
Та нее, нуна помнить, шо палка то о двох концах, т.е. на огруглениях може замки и не построишь, но... можно, например, кататься на активностях
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 21 бер, 2023 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:44
Alien написав:
Микито ви так пишете буцімто не знаєте що по швидкому неможливо обрати капіталізацію - там усе йде на рахунок. Тобто виходить що альфа/сенс свідомо підклав таку свиню клієнтам - як не крути а все одно на невеликих сумах нічого не отримаєш - хоч рік тримай. Як кажуть шах та мат
Так, трішки не так виразився. По депозиту "Швидкий" капіталізація відсутня, але я мав на увазі інші можливі варіанти, просто для прикладу. На майбутнє, так мовити.
*Микита
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:59
Sense Bank написав: Alien написав:
Микито ви так пишете буцімто не знаєте що по швидкому неможливо обрати капіталізацію - там усе йде на рахунок. Тобто виходить що альфа/сенс свідомо підклав таку свиню клієнтам - як не крути а все одно на невеликих сумах нічого не отримаєш - хоч рік тримай. Як кажуть шах та мат
Так, трішки не так виразився. По депозиту "Швидкий" капіталізація відсутня, але я мав на увазі інші можливі варіанти, просто для прикладу. На майбутнє, так мовити.
*Микита
Вы выразились так как вы выразились... и это только подтверждает мелкое жульничество аллы в виде подмены ощадного депозита швидким... о чём вам и сказал коллега Alien, имея ввиду подложенную свинью...
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:02
Карамболь написав:
подмены ощадного депозита швидким
даа, на Ощадном была капитализация, но по 8% (0.1%)
а тута каждые 3 дня (не мес!) и по 12%(2%), но сумму таки стоит увеличить
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Amethyst
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:07
Amethyst написав: Карамболь написав:
подмены ощадного депозита швидким
даа, на Ощадном была капитализация, но по 8% (0.1%)
а тута каждые 3 дня (не мес!) и по 12%(2%), но сумму таки стоит увеличить
Не совсем так, коллега... на ощадном была 8% в грн и 2% в долларе и в евро...
ps доця уже пополнила этими деньгами свой конверт. на 3м - там реальные 2,5 %... да и кончается скоро... )
Востаннє редагувалось Карамболь
в Вів 21 бер, 2023 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:09
Карамболь написав: Amethyst написав: Карамболь написав:
подмены ощадного депозита швидким
даа, на Ощадном была капитализация, но по 8% (0.1%)
а тута каждые 3 дня (не мес!) и по 12%(2%), но сумму таки стоит увеличить
Не совсем так, коллега... на ощадном была 8% в грн и 2% в долларе и в евро...
Агаа, по инвалюте таки Аллюсик заманил у пастку
Ну так ниХто ж и не говорил, шо тут будет каданить грустно.
Веселимся ж каждый день -- одна эпопея с самим запуском Швидкого на швидкоруч чего стоила
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:15
Sense Bank написав:
Це не "Алла" змінює % ставки по депозитам та взагалі депозити. Вона лише голосовий помічник. Чи в чому саме питання по "Аллі" ? Вона сказала некоректну інформацію ?
Вы наверное недавно работаете в сенсе бывшем альфа банке, а то бы наверное знали бы, что алла - это ласковое прозвище альфа/сенс банка... )
ps о да вы уже удалили свой пост...
но рукописи как известно не горят... (с)
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:19
Карамболь написав:
Sense Bank написав:
Це не "Алла" змінює % ставки по депозитам та взагалі депозити. Вона лише голосовий помічник. Чи в чому саме питання по "Аллі" ? Вона сказала некоректну інформацію ?
Вы наверное недавно работаете в сенсе бывшем альфа банке, а то бы наверное знали бы, что алла - это ласковое прозвище альфа/сенс банка... )
ps о да вы уже удалили свой пост...
но рукописи как известно не горят... (с)
Таке вперше чую
Запам'ятаю на майбутнє. Дякую за просвітлення )
*Микита
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