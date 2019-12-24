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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:23
Sense Bank
та нема за що Микита... І хто це вас одного під танки кинув?
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Карамболь
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:25
Sense Bank написав:
В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита
с какого вдруг это разные депозиты? разве трехдневные переоткрываются?.
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mephala
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:51
mephala написав: Sense Bank написав:
В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита
с какого вдруг это разные депозиты? разве трехдневные переоткрываются?.
Спочатку я не зрозумів, що була встановлена пролонгація. Якщо був 1 депозит швидкий, через тиждень ви відкрили ще один, це ж буде 2 різних депозиту. Якщо ж буде встановлена пролонгація, то це буде один і той самий.
*Микита
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:53
Карамболь написав:Sense Bank
та нема за що Микита... І хто це вас одного під танки кинув?
Сьогодні так склалося історично
*Микита
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Sense Bank
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