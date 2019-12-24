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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 700701702703

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:23

Sense Bank та нема за що Микита... І хто це вас одного під танки кинув? :wink:
Карамболь
 
Повідомлень: 701
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:25

  Sense Bank написав:В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита


с какого вдруг это разные депозиты? разве трехдневные переоткрываются?.
mephala
 
Повідомлень: 7994
З нами з: 07.04.14
Подякував: 228 раз.
Подякували: 851 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:51

  mephala написав:
  Sense Bank написав:В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита


с какого вдруг это разные депозиты? разве трехдневные переоткрываются?.

Спочатку я не зрозумів, що була встановлена пролонгація. Якщо був 1 депозит швидкий, через тиждень ви відкрили ще один, це ж буде 2 різних депозиту. Якщо ж буде встановлена пролонгація, то це буде один і той самий.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11584
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:53

  Карамболь написав:Sense Bank та нема за що Микита... І хто це вас одного під танки кинув? :wink:

Сьогодні так склалося історично :cry:
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11584
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
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2
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  #<1 ... 700701702703
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