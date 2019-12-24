|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:23
Sense Bank
та нема за що Микита... І хто це вас одного під танки кинув?
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 701
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:25
Sense Bank написав:
В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита
с какого вдруг это разные депозиты? разве трехдневные переоткрываются?.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7997
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:51
mephala написав: Sense Bank написав:
В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита
с какого вдруг это разные депозиты? разве трехдневные переоткрываются?.
Спочатку я не зрозумів, що була встановлена пролонгація. Якщо був 1 депозит швидкий, через тиждень ви відкрили ще один, це ж буде 2 різних депозиту. Якщо ж буде встановлена пролонгація, то це буде один і той самий.
*Микита
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11586
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 1206 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:53
Карамболь написав:Sense Bank
та нема за що Микита... І хто це вас одного під танки кинув?
Сьогодні так склалося історично
*Микита
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11586
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 1206 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 21 бер, 2023 15:04
Sense Bank написав: mephala написав: Sense Bank написав:
В даному випадку це не рахується як один депозит по 4 рази. Це 4 різні депозити, % яких не відносяться один до одного, саме тому після 4 циклу нічого і не додано, бо це такий же депозит як і перший відкритий. Це якщо брати по прикладу.
*Микита
с какого вдруг это разные депозиты? разве трехдневные переоткрываются?.
Спочатку я не зрозумів, що була встановлена пролонгація. Якщо був 1 депозит швидкий, через тиждень ви відкрили ще один, це ж буде 2 різних депозиту. Якщо ж буде встановлена пролонгація, то це буде один і той самий.
*Микита
чому тоді губляться центи?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7997
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:21
Колеги, в Sense на андроїді не можу відкрити депозит. Постійно, вже десь тиждень, пише, що щось пішло не так, спробуйте ще раз. І нічого. В когось є така проблема? Програма оновлена.
-
Mutabor
-
-
- Повідомлень: 1688
- З нами з: 07.02.14
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:48
Mutabor написав:
Колеги, в Sense на андроїді не можу відкрити депозит. Постійно, вже десь тиждень, пише, що щось пішло не так, спробуйте ще раз. І нічого. В когось є така проблема? Програма оновлена.
Напишіть, будь ласка, в чат-підтримку в додатку, там зможемо допомогти, оскільки треба перевірити деталі за вашими рахунками. Або в особисті, але потрібен буде ваш номер телефону, вказаний в банку, або ІПН
^Богдан
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11586
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 1206 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 21 бер, 2023 20:25
mephala
Та вже відповіли, тому що, кожні три дні ці центи виплачуються на рахунок але за три дні там центів третій знак за комою, тому виплата дорівнює нулю але вона тіпа відбулась і тому новий період ви стартуєте без попередньо накоплених центів
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 20:38
ukr0014959 написав:mephala
Та вже відповіли, тому що, кожні три дні ці центи виплачуються на рахунок але за три дні там центів третій знак за комою, тому виплата дорівнює нулю але вона тіпа відбулась і тому новий період ви стартуєте без попередньо накоплених центів
Ще додатково перевіримо та уточнимо деталі, завтра відпишемо)
^Богдан
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11586
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 1206 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 21 бер, 2023 20:54
ukr0014959 написав:mephala
Та вже відповіли, тому що, кожні три дні ці центи виплачуються на рахунок але за три дні там центів третій знак за комою, тому виплата дорівнює нулю але вона тіпа відбулась і тому новий період ви стартуєте без попередньо накоплених центів
якщо це один депозит який продляється а не переоформлюється на новий, то центи повинні накопичуватися. і коли цей цент накопичеться він повинен бути виплачений.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7997
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1086
|199634
|
|
|6
|3060
|
|