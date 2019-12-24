|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 бер, 2023 20:57
mephala написав: ukr0014959 написав:mephala
Та вже відповіли, тому що, кожні три дні ці центи виплачуються на рахунок але за три дні там центів третій знак за комою, тому виплата дорівнює нулю але вона тіпа відбулась і тому новий період ви стартуєте без попередньо накоплених центів
якщо це один депозит який продляється а не переоформлюється на новий, то центи повинні накопичуватися. і коли цей цент накопичеться він повинен бути виплачений.
Вам з точністю до цента кожні 3 дні виплачуються %%. Де ж їх ще треба накопичувати?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3833
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1086
|199634
|
|
|6
|3060
|
|