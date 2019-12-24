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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 бер, 2023 20:57
mephala написав: ukr0014959 написав:mephala
Та вже відповіли, тому що, кожні три дні ці центи виплачуються на рахунок але за три дні там центів третій знак за комою, тому виплата дорівнює нулю але вона тіпа відбулась і тому новий період ви стартуєте без попередньо накоплених центів
якщо це один депозит який продляється а не переоформлюється на новий, то центи повинні накопичуватися. і коли цей цент накопичеться він повинен бути виплачений.
Вам з точністю до цента кожні 3 дні виплачуються %%. Де ж їх ще треба накопичувати?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 23:09
Amethyst
а якщо кожні 3 дні накопичуються тільки 0,5 цента?
то от кожні 6 днів і повинні виплатити 1 цент.
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mephala
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Додано: Вів 21 бер, 2023 23:27
mephala написав:Amethyst
а якщо кожні 3 дні накопичуються тільки 0,5 цента?
то от кожні 6 днів і повинні виплатити 1 цент.
Та ніі, якщо 0.5, то повинні кожні 3 дні по 1 центу нараховувати...
То ж треба просто правильно підгадати з сумою розміщення і потім вже косити бабло кожні 3 дні
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Додано: Вів 21 бер, 2023 23:55
И какая рекомендованная минимальная сумма?
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demichh
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Додано: Сер 22 бер, 2023 00:15
flysoulfly написав: flysoulfly написав:
клиентское дело - скачать и го!
на расслабоне,
т.к. всьо продумано для простоты пользования юзера, а не как квэст (в данном случае - он по запоминанию "маршрута")
Вот это вот всьо это:
...натисніть та утримуйте ярлик рахунку, доки не з'явиться меню з доступними операціями.
- это прям реально эксклюзив в простоте нахождения информации самостоятельно в банковских приложениях.
Нигде такого больше нету. Плюсик дизайнерам за креатифф.
Sense Bank написав:
Ну можна і на рахунок просто натиснути (там вже номер картки буде), далі в правому верхньому кутку -> Інформація про рахунок -> QR-код і реквізити. Як зручніше
Є небізпідставна підозра, що 99,99% від ЦА Sense-додатку НІ-КО-ЛИ не користувалися ІBAN-ами своїх Сенс-рахунків
Хм. Тапните на карту/счет, там справа сверху 3 полоски на них тапнуть и выбрать информация про счет, а там QR и реквизиты (или просто реквизиты для текущего счета). Нажать на ибан чуть подождать и он скопируется в буфер. (если что - фак не читал...)
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Додано: Сер 22 бер, 2023 00:24
Нуна найти чему тута равно Х
Х*2%*3/365*.805=.005
т.е.
.005/2*100/3*365/.805=37.79 уе
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Amethyst
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