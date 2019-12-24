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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:39
Sense Bank
да что же оно у вас постоянно ломается?
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pilligrim
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:48
pilligrim написав:Sense Bank
да что же оно у вас постоянно ломается?
Працюємо над імунітетом
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:27
Sense Bank написав: pilligrim написав:Sense Bank
да что же оно у вас постоянно ломается?
Працюємо над імунітетом
*Микита
это не заразное?
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maniachello
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:31
maniachello написав: Sense Bank написав: pilligrim написав:Sense Bank
да что же оно у вас постоянно ломается?
Працюємо над імунітетом
*Микита
это не заразное?
Ні, не хвилюйтесь )
*Микита
-
Sense Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 11589
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 1206 раз.
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