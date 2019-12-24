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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 702703704705

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:39

Sense Bank да что же оно у вас постоянно ломается? :|
pilligrim
 
Повідомлень: 123
З нами з: 11.11.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:48

  pilligrim написав:Sense Bank да что же оно у вас постоянно ломается? :|

Працюємо над імунітетом :(
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11589
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:27

  Sense Bank написав:
  pilligrim написав:Sense Bank да что же оно у вас постоянно ломается? :|

Працюємо над імунітетом :(
*Микита

это не заразное? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 237
З нами з: 25.03.08
Подякував: 66 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:31

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:
  pilligrim написав:Sense Bank да что же оно у вас постоянно ломается? :|

Працюємо над імунітетом :(
*Микита

это не заразное? :shock:

Ні, не хвилюйтесь )
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11589
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:30

  Amethyst написав:
  mephala написав:Amethyst
а якщо кожні 3 дні накопичуються тільки 0,5 цента?
то от кожні 6 днів і повинні виплатити 1 цент.

Та ніі, якщо 0.5, то повинні кожні 3 дні по 1 центу нараховувати...
То ж треба просто правильно підгадати з сумою розміщення і потім вже косити бабло кожні 3 дні :)

Тут нещодавно місцеві зірви-мільйонери таврували за пости про 100 за РКО на Хамоні, тепер бачиш як обернулося рахують центи.

а казали розумні люди, всі в одному човні, не кажи гоп, сотка цент збереже. :mrgreen:
Прораб
 
Повідомлень: 726
З нами з: 02.03.19
Подякував: 535 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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  #<1 ... 702703704705
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