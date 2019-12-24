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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 703704705706>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:39

Sense Bank да что же оно у вас постоянно ломается? :|
pilligrim
 
Повідомлень: 123
З нами з: 11.11.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:48

  pilligrim написав:Sense Bank да что же оно у вас постоянно ломается? :|

Працюємо над імунітетом :(
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11591
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:27

  Sense Bank написав:
  pilligrim написав:Sense Bank да что же оно у вас постоянно ломается? :|

Працюємо над імунітетом :(
*Микита

это не заразное? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 237
З нами з: 25.03.08
Подякував: 66 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:31

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:
  pilligrim написав:Sense Bank да что же оно у вас постоянно ломается? :|

Працюємо над імунітетом :(
*Микита

это не заразное? :shock:

Ні, не хвилюйтесь )
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11591
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:30

  Amethyst написав:
  mephala написав:Amethyst
а якщо кожні 3 дні накопичуються тільки 0,5 цента?
то от кожні 6 днів і повинні виплатити 1 цент.

Та ніі, якщо 0.5, то повинні кожні 3 дні по 1 центу нараховувати...
То ж треба просто правильно підгадати з сумою розміщення і потім вже косити бабло кожні 3 дні :)

Тут нещодавно місцеві зірви-мільйонери таврували за пости про 100 за РКО на Хамоні, тепер бачиш як обернулося рахують центи.

а казали розумні люди, всі в одному човні, не кажи гоп, сотка цент збереже. :mrgreen:
Прораб
 
Повідомлень: 726
З нами з: 02.03.19
Подякував: 535 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:50

Re: Sense Bank

Ув. офпреды,
В можно в след. мес. вернуть ореховую категорию на аптеки в целом?
Я так понимаю, с отдельными сетями пока не получается, так не помешали бы и 1-2% в общем...
Arien
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Повідомлень: 1124
З нами з: 09.09.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:59

  Arien написав:Ув. офпреды,
В можно в след. мес. вернуть ореховую категорию на аптеки в целом?
Я так понимаю, с отдельными сетями пока не получается, так не помешали бы и 1-2% в общем...

Це не залежить від офпредів. Категорії вам визначає програма. Причому якщо ви в минулому часто користувались "аптеками" можете найближчим часом на них не розраховувати. Бо система пропонує те чим ви зазвичай не користувались у минулому. На мій погляд якщо не маєте пудри від Тасу відкрити у них же Верікард
Alien
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 452 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:01

  Arien написав:Ув. офпреды,
В можно в след. мес. вернуть ореховую категорию на аптеки в целом?
Я так понимаю, с отдельными сетями пока не получается, так не помешали бы и 1-2% в общем...

так у меня и щас есть Аптеки у Алки(ото пилюля намалёвана), правда за 1%, поэтому я Тасей пользуюсь
Зображення
Amethyst
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Повідомлень: 3846
З нами з: 05.05.21
Подякував: 260 раз.
Подякували: 706 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:21

Arien Так, вірно те що написали вище. Індивідуально обирає під кожного клієнта. Але у майбутньому чекайте на покращення
Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11591
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:30

Re: Sense Bank

Amethyst написав:
  Arien написав:Ув. офпреды,
В можно в след. мес. вернуть ореховую категорию на аптеки в целом?
Я так понимаю, с отдельными сетями пока не получается, так не помешали бы и 1-2% в общем...

так у меня и щас есть Аптеки у Алки(ото пилюля намалёвана), правда за 1%, поэтому я Тасей пользуюсь
Зображення
А шо це за картинки прикольні, самі робили?
2XL
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Повідомлень: 3845
З нами з: 13.12.12
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