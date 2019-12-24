Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:39
Sense Bank
да что же оно у вас постоянно ломается?
pilligrim
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Подякували: 8 раз.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:48
pilligrim написав: Sense Bank
да что же оно у вас постоянно ломается?
Працюємо над імунітетом
*Микита
Sense Bank
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1
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:27
Sense Bank написав: pilligrim написав: Sense Bank
да что же оно у вас постоянно ломается?
Працюємо над імунітетом
*Микита
это не заразное?
maniachello
Повідомлень: 237
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:31
maniachello написав: Sense Bank написав: pilligrim написав: Sense Bank
да что же оно у вас постоянно ломается?
Працюємо над імунітетом
*Микита
это не заразное?
Ні, не хвилюйтесь )
*Микита
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 11591
З нами з: 18.02.13
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Додано: Сер 22 бер, 2023 15:30
Amethyst написав: mephala написав: Amethyst
а якщо кожні 3 дні накопичуються тільки 0,5 цента?
то от кожні 6 днів і повинні виплатити 1 цент.
Та ніі, якщо 0.5, то повинні кожні 3 дні по 1 центу нараховувати...
То ж треба просто правильно підгадати з сумою розміщення і потім вже косити бабло кожні 3 дні
Тут нещодавно місцеві зірви-мільйонери таврували за пости про 100 за РКО на Хамоні, тепер бачиш як обернулося рахують центи.
а казали розумні люди, всі в одному човні, не кажи гоп, сотка цент збереже.
Прораб
Повідомлень: 726
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Додано: Сер 22 бер, 2023 18:50
Ув. офпреды,
В можно в след. мес. вернуть ореховую категорию на аптеки в целом? Я так понимаю, с отдельными сетями пока не получается, так не помешали бы и 1-2% в общем...
Arien
Повідомлень: 1124
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Додано: Сер 22 бер, 2023 18:59
Arien написав:
Ув. офпреды,
В можно в след. мес. вернуть ореховую категорию на аптеки в целом?
Я так понимаю, с отдельными сетями пока не получается, так не помешали бы и 1-2% в общем...
Це не залежить від офпредів. Категорії вам визначає програма. Причому якщо ви в минулому часто користувались "аптеками" можете найближчим часом на них не розраховувати. Бо система пропонує те чим ви зазвичай не користувались у минулому. На мій погляд якщо не маєте пудри від Тасу відкрити у них же Верікард
Alien
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2
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:01
Arien написав:
Ув. офпреды,
В можно в след. мес. вернуть ореховую категорию на аптеки в целом?
Я так понимаю, с отдельными сетями пока не получается, так не помешали бы и 1-2% в общем...
так у меня и щас есть Аптеки у Алки(ото пилюля намалёвана), правда за 1%, поэтому я Тасей пользуюсь
Amethyst
Повідомлень: 3846
З нами з: 05.05.21
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9
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:21
Arien Так, вірно те що написали вище. Індивідуально обирає під кожного клієнта. Але у майбутньому чекайте на покращення Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
Представник банку
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:30
Amethyst написав: Arien написав:
Ув. офпреды,
В можно в след. мес. вернуть ореховую категорию на аптеки в целом?
Я так понимаю, с отдельными сетями пока не получается, так не помешали бы и 1-2% в общем...
так у меня и щас есть Аптеки у Алки(ото пилюля намалёвана), правда за 1%, поэтому я Тасей пользуюсь
А шо це за картинки прикольні, самі робили?
2XL
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