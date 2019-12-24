Ну в ГПэе мона давать свое название карте, ото картинками i бавимся для наочності.
А уусякі емодзі/каомодзі зараз за замовченням є у смарті.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:43
Re: Sense Bank
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:49
Re: Sense Bank
Опс, спасибо за разъяснения! Я забыла, что категории индивидуальны
Нет моих сил на еще одну карту ( Тут бы за имеющимися отслеживать...
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