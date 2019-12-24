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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 703704705706

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:43

Re: Sense Bank

  2XL написав:А шо це за картинки прикольні, самі робили?

Ну в ГПэе мона давать свое название карте, ото картинками i бавимся для наочності.
А уусякі емодзі/каомодзі зараз за замовченням є у смарті.
Amethyst
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Повідомлень: 3860
З нами з: 05.05.21
Подякував: 262 раз.
Подякували: 709 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:49

Amethyst Цікаво виглядає)
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11592
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:49

Re: Sense Bank

Опс, спасибо за разъяснения! Я забыла, что категории индивидуальны
Нет моих сил на еще одну карту ( Тут бы за имеющимися отслеживать...
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 09.09.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:06

Re: Sense Bank

Термінали не приймають купюри 200 та 500 нового дизайну. Всі повернули. На щастя у відділенні все швидко прийняли. Київ. Треба щось робити.
lel
 
Повідомлень: 3300
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 381 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:20

lel Пам'ятаєте адресу банкомату?
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11592
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:31

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:lel Пам'ятаєте адресу банкомату?
/Анастасія
Левка Лукьянеко (Маршала Тимошенко) 21. Київське відділення ✓18.
lel
 
Повідомлень: 3300
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 381 раз.
 
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  #<1 ... 703704705706
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