Ну в ГПэе мона давать свое название карте, ото картинками i бавимся для наочності.
А уусякі емодзі/каомодзі зараз за замовченням є у смарті.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:43
Re: Sense Bank
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:49
Re: Sense Bank
Опс, спасибо за разъяснения! Я забыла, что категории индивидуальны
Нет моих сил на еще одну карту ( Тут бы за имеющимися отслеживать...
Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:06
Re: Sense Bank
Термінали не приймають купюри 200 та 500 нового дизайну. Всі повернули. На щастя у відділенні все швидко прийняли. Київ. Треба щось робити.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:31
Re: Sense Bank
Левка Лукьянеко (Маршала Тимошенко) 21. Київське відділення ✓18.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:32
А де можна побачити ліміти на р2р для білої карти?
Вони незалежні від СЕП?
Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:42
novichok Існує два типи лімітів: картки та застосунку.
Можете переглянути ліміти картки в Sense: Перейдіть в розділ "Продукти", оберіть картку та натисніть на неї. В меню картки зможете знайти "ліміти картки".
Також додаю вам статтю з лімітами застосунку :
Ні, ліміт p2p та СЕП незалежні один від одного
Анастасія, ваша помічниця
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