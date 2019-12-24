Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:43
2XL написав:
А шо це за картинки прикольні, самі робили?
Ну в ГПэе мона давать свое название карте, ото картинками i бавимся для наочності.
А уусякі емодзі/каомодзі зараз за замовченням є у смарті.
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:49
Amethyst Цікаво виглядає) Анастасія
Sense Bank
Представник банку
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З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:49
Опс, спасибо за разъяснения! Я забыла, что категории индивидуальны
Нет моих сил на еще одну карту ( Тут бы за имеющимися отслеживать...
Arien
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:06
Термінали не приймають купюри 200 та 500 нового дизайну. Всі повернули. На щастя у відділенні все швидко прийняли. Київ. Треба щось робити.
lel
Повідомлень: 3301
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Подякував: 1084 раз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:20
lel Пам'ятаєте адресу банкомату? /Анастасія
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 11594
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:31
Sense Bank написав: lel Пам'ятаєте адресу банкомату? /Анастасія
Левка Лукьянеко (Маршала Тимошенко) 21. Київське відділення ✓18.
lel
Повідомлень: 3301
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 381 раз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:32
lel Дякую, розберемось зараз) Анастасія
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 11594
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:32
А де можна побачити ліміти на р2р для білої карти?
Вони незалежні від СЕП?
novichok
Повідомлень: 2931
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Подякував: 19 раз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:42
novichok
Існує два типи лімітів: картки та застосунку.
Можете переглянути ліміти картки в Sense: Перейдіть в розділ "Продукти", оберіть картку та натисніть на неї. В меню картки зможете знайти "ліміти картки".
Також додаю вам статтю з лімітами застосунку :
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Ні, ліміт p2p та СЕП незалежні один від одного
Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
Представник банку
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Подякували: 1206 раз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 21:35
lel Які термінали?
Бекас
Повідомлень: 404
З нами з: 18.01.09
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