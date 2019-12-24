Sense Bank написав:novichok Існує два типи лімітів: картки та застосунку. Можете переглянути ліміти картки в Sense: Перейдіть в розділ "Продукти", оберіть картку та натисніть на неї. В меню картки зможете знайти "ліміти картки". Також додаю вам статтю з лімітами застосунку : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Ні, ліміт p2p та СЕП незалежні один від одного Анастасія, ваша помічниця
Все ж таки то ліміти не картки, а картрахунку. Тому що як випустити декілька карток до ОДНОГО рахунку, то ліміти додаткових карток не відокремляться один від одного, а будут сінхроно змінюватися зразу для всіх карток одного рахунку І по р2р якісь незрозумілі ліміти. От є ж р2р із Сенса, а є сторонній р2р-переказ на карту Сенса. От вказані на що/які ліміти? А інші які?