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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 704705706707

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 21:44

  Sense Bank написав:novichok Існує два типи лімітів: картки та застосунку.
Можете переглянути ліміти картки в Sense: Перейдіть в розділ "Продукти", оберіть картку та натисніть на неї. В меню картки зможете знайти "ліміти картки".
Також додаю вам статтю з лімітами застосунку : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360

Ні, ліміт p2p та СЕП незалежні один від одного :)
Анастасія, ваша помічниця

Все ж таки то ліміти не картки, а картрахунку. Тому що як випустити декілька карток до ОДНОГО рахунку, то ліміти додаткових карток не відокремляться один від одного, а будут сінхроно змінюватися зразу для всіх карток одного рахунку :?
І по р2р якісь незрозумілі ліміти. От є ж р2р із Сенса, а є сторонній р2р-переказ на карту Сенса. От вказані на що/які ліміти? А інші які?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 21:49

Re: Sense Bank

Бекас написав:lel Які термінали?
Банкомат - термінал з функцією приймання готівки (до 200 купюр одночасно). Cash-in
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