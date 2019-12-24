Додано: Суб 25 бер, 2023 13:19

Искатель написав: Прикольно же тут работает этот депозит "Швидкий". Вчера открыл еще один для эксперимента.

Вообще, кто меня читает и еще не понял, я люблю тестировать разные банковские новинки. Прибыль - не цель, цель - понять, как это работает.

Итак, я второй раз открыл в пятницу (перед этим уже был один, открытый 17.03)

Что я вижу? Пишет:

дата открытия - 24.03.2023

дата окончания депозита - 27.03.2023



Осталось - 1/2 дня

Вчера, кстати, когда открылось, писало "Осталось - 2/2 дня". Это как вообще? У них что, каждый "Швидкий" открывается со случайными параметрами? Должно было вчера быть 3/3, а сегодня - 2/3. Почему так, кто-то может объяснить?

Акцентирую: я повторил один в один то, что делал на прошлой неделе. Прикольно же тут работает этот депозит "Швидкий". Вчера открыл еще один для эксперимента.Вообще, кто меня читает и еще не понял, я люблю тестировать разные банковские новинки. Прибыль - не цель, цель - понять, как это работает.Итак, я второй раз открыл в пятницу (перед этим уже был один, открытый 17.03)Что я вижу? Пишет:дата открытия - 24.03.2023дата окончания депозита - 27.03.2023Осталось - 1/2 дняВчера, кстати, когда открылось, писало "Осталось - 2/2 дня". Это как вообще? У них что, каждый "Швидкий" открывается со случайными параметрами? Должно было вчера быть 3/3, а сегодня - 2/3. Почему так, кто-то может объяснить?Акцентирую: я повторил один в один то, что делал на прошлой неделе.

Як і ви тестую цей продукт. Вже другий тиждень. І хочу сказати що смузохльоби його пиляють. Так на минулі вихідні крім інших і я робив їм зауваження що по триденному депо який пролонгувався на вихідних запис що до закінчення депо лишилось 4 дні з 6 виглядає як нонсенс. Видно прийняли до уваги зауваження, доопрацювали і викотили 2 з 2 та 1 з 2. Так мабуть їм здалось краще. Ну сенсу звичайно стало більше бо 4 дні до завершення триденного депо погодьтесь повний маразм. А так таких розумників як я відшили - буцімто банк порахував що там 2 дні з двох. А це наш продукти і ми рахуємо що там два дні - і що ви можете сказати проти?Тепер треба подивитись що там з відсотками нарахують. В принципі до цього зауважень по відсотками не було. Відкриття і поповнення депо ввечері рахувалось коректно. Тепер молюся щоб хоч би це не зламали, коригуючи дні