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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 704705706707

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Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 21:44

  Sense Bank написав:novichok Існує два типи лімітів: картки та застосунку.
Можете переглянути ліміти картки в Sense: Перейдіть в розділ "Продукти", оберіть картку та натисніть на неї. В меню картки зможете знайти "ліміти картки".
Також додаю вам статтю з лімітами застосунку : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360

Ні, ліміт p2p та СЕП незалежні один від одного :)
Анастасія, ваша помічниця

Все ж таки то ліміти не картки, а картрахунку. Тому що як випустити декілька карток до ОДНОГО рахунку, то ліміти додаткових карток не відокремляться один від одного, а будут сінхроно змінюватися зразу для всіх карток одного рахунку :?
І по р2р якісь незрозумілі ліміти. От є ж р2р із Сенса, а є сторонній р2р-переказ на карту Сенса. От вказані на що/які ліміти? А інші які?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 21:49

Re: Sense Bank

Бекас написав:lel Які термінали?
Банкомат - термінал з функцією приймання готівки (до 200 купюр одночасно). Cash-in
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:49

Прикольно же тут работает этот депозит "Швидкий". Вчера открыл еще один для эксперимента.
Вообще, кто меня читает и еще не понял, я люблю тестировать разные банковские новинки. Прибыль - не цель, цель - понять, как это работает.
Итак, я второй раз открыл в пятницу (перед этим уже был один, открытый 17.03)
Что я вижу? Пишет:
дата открытия - 24.03.2023
дата окончания депозита - 27.03.2023

Осталось - 1/2 дня
Вчера, кстати, когда открылось, писало "Осталось - 2/2 дня". Это как вообще? У них что, каждый "Швидкий" открывается со случайными параметрами? Должно было вчера быть 3/3, а сегодня - 2/3. Почему так, кто-то может объяснить?
Акцентирую: я повторил один в один то, что делал на прошлой неделе.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:50

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:novichok Існує два типи лімітів: картки та застосунку.
Можете переглянути ліміти картки в Sense: Перейдіть в розділ "Продукти", оберіть картку та натисніть на неї. В меню картки зможете знайти "ліміти картки".
Також додаю вам статтю з лімітами застосунку : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360

Ні, ліміт p2p та СЕП незалежні один від одного :)
Анастасія, ваша помічниця

Все ж таки то ліміти не картки, а картрахунку. Тому що як випустити декілька карток до ОДНОГО рахунку, то ліміти додаткових карток не відокремляться один від одного, а будут сінхроно змінюватися зразу для всіх

Я вам даже больше скажу - лимит на переводы даже на внутрибанк установлен по инн, а не на картрахуноку. Что с выходом на внешку - вообще даже боюсь подумать :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:19

  Искатель написав:Прикольно же тут работает этот депозит "Швидкий". Вчера открыл еще один для эксперимента.
Вообще, кто меня читает и еще не понял, я люблю тестировать разные банковские новинки. Прибыль - не цель, цель - понять, как это работает.
Итак, я второй раз открыл в пятницу (перед этим уже был один, открытый 17.03)
Что я вижу? Пишет:
дата открытия - 24.03.2023
дата окончания депозита - 27.03.2023

Осталось - 1/2 дня
Вчера, кстати, когда открылось, писало "Осталось - 2/2 дня". Это как вообще? У них что, каждый "Швидкий" открывается со случайными параметрами? Должно было вчера быть 3/3, а сегодня - 2/3. Почему так, кто-то может объяснить?
Акцентирую: я повторил один в один то, что делал на прошлой неделе.

Як і ви тестую цей продукт. Вже другий тиждень. І хочу сказати що смузохльоби його пиляють. Так на минулі вихідні крім інших і я робив їм зауваження що по триденному депо який пролонгувався на вихідних запис що до закінчення депо лишилось 4 дні з 6 виглядає як нонсенс. Видно прийняли до уваги зауваження, доопрацювали і викотили 2 з 2 та 1 з 2. Так мабуть їм здалось краще. Ну сенсу звичайно стало більше бо 4 дні до завершення триденного депо погодьтесь повний маразм. А так таких розумників як я відшили - буцімто банк порахував що там 2 дні з двох. А це наш продукти і ми рахуємо що там два дні - і що ви можете сказати проти? ;) Тепер треба подивитись що там з відсотками нарахують. В принципі до цього зауважень по відсотками не було. Відкриття і поповнення депо ввечері рахувалось коректно. Тепер молюся щоб хоч би це не зламали, коригуючи дні ;)
Alien
 
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