Sense Bank написав:novichok Існує два типи лімітів: картки та застосунку. Можете переглянути ліміти картки в Sense: Перейдіть в розділ "Продукти", оберіть картку та натисніть на неї. В меню картки зможете знайти "ліміти картки". Також додаю вам статтю з лімітами застосунку : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Ні, ліміт p2p та СЕП незалежні один від одного Анастасія, ваша помічниця
Все ж таки то ліміти не картки, а картрахунку. Тому що як випустити декілька карток до ОДНОГО рахунку, то ліміти додаткових карток не відокремляться один від одного, а будут сінхроно змінюватися зразу для всіх карток одного рахунку І по р2р якісь незрозумілі ліміти. От є ж р2р із Сенса, а є сторонній р2р-переказ на карту Сенса. От вказані на що/які ліміти? А інші які?
Прикольно же тут работает этот депозит "Швидкий". Вчера открыл еще один для эксперимента. Вообще, кто меня читает и еще не понял, я люблю тестировать разные банковские новинки. Прибыль - не цель, цель - понять, как это работает. Итак, я второй раз открыл в пятницу (перед этим уже был один, открытый 17.03) Что я вижу? Пишет: дата открытия - 24.03.2023 дата окончания депозита - 27.03.2023
Осталось - 1/2 дня Вчера, кстати, когда открылось, писало "Осталось - 2/2 дня". Это как вообще? У них что, каждый "Швидкий" открывается со случайными параметрами? Должно было вчера быть 3/3, а сегодня - 2/3. Почему так, кто-то может объяснить? Акцентирую: я повторил один в один то, что делал на прошлой неделе.
Sense Bank написав:novichok Існує два типи лімітів: картки та застосунку. Можете переглянути ліміти картки в Sense: Перейдіть в розділ "Продукти", оберіть картку та натисніть на неї. В меню картки зможете знайти "ліміти картки". Також додаю вам статтю з лімітами застосунку : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Ні, ліміт p2p та СЕП незалежні один від одного Анастасія, ваша помічниця
Все ж таки то ліміти не картки, а картрахунку. Тому що як випустити декілька карток до ОДНОГО рахунку, то ліміти додаткових карток не відокремляться один від одного, а будут сінхроно змінюватися зразу для всіх
Я вам даже больше скажу - лимит на переводы даже на внутрибанк установлен по инн, а не на картрахуноку. Что с выходом на внешку - вообще даже боюсь подумать
Искатель написав:Прикольно же тут работает этот депозит "Швидкий". Вчера открыл еще один для эксперимента. Вообще, кто меня читает и еще не понял, я люблю тестировать разные банковские новинки. Прибыль - не цель, цель - понять, как это работает. Итак, я второй раз открыл в пятницу (перед этим уже был один, открытый 17.03) Что я вижу? Пишет: дата открытия - 24.03.2023 дата окончания депозита - 27.03.2023
Осталось - 1/2 дня Вчера, кстати, когда открылось, писало "Осталось - 2/2 дня". Это как вообще? У них что, каждый "Швидкий" открывается со случайными параметрами? Должно было вчера быть 3/3, а сегодня - 2/3. Почему так, кто-то может объяснить? Акцентирую: я повторил один в один то, что делал на прошлой неделе.
Як і ви тестую цей продукт. Вже другий тиждень. І хочу сказати що смузохльоби його пиляють. Так на минулі вихідні крім інших і я робив їм зауваження що по триденному депо який пролонгувався на вихідних запис що до закінчення депо лишилось 4 дні з 6 виглядає як нонсенс. Видно прийняли до уваги зауваження, доопрацювали і викотили 2 з 2 та 1 з 2. Так мабуть їм здалось краще. Ну сенсу звичайно стало більше бо 4 дні до завершення триденного депо погодьтесь повний маразм. А так таких розумників як я відшили - буцімто банк порахував що там 2 дні з двох. А це наш продукти і ми рахуємо що там два дні - і що ви можете сказати проти? Тепер треба подивитись що там з відсотками нарахують. В принципі до цього зауважень по відсотками не було. Відкриття і поповнення депо ввечері рахувалось коректно. Тепер молюся щоб хоч би це не зламали, коригуючи дні