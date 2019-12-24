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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:04
Искатель написав:
А от мені ще цікаво: якщо день закінчення "Швидкого" припадає на суботу-неділю, як відбувається пролонгація? Поки що не було такого випадку.
мовчки, нараховують все правильно. А відображують казна що )
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