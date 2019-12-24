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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:04
Искатель написав:
А от мені ще цікаво: якщо день закінчення "Швидкого" припадає на суботу-неділю, як відбувається пролонгація? Поки що не було такого випадку.
мовчки, нараховують все правильно. А відображують казна що )
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:48
mephala написав:
...окрім виявленого бага на малих сумах.
Баг?
Просто разные продукты. В Ощадном есть капитализация, которая применяется в конце месяца. А во Швидком — выплата идёт на счёт хоть продлевай его, хоть нет. Вот, если бы выплата % была в конце срока действия депозита, то тут другое дело.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 15:50
Как дела в банке в разрезе периодически всплывающих новостей о национализации?
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Алексей77
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Додано: Пон 27 бер, 2023 16:13
Алексей77 написав:
Как дела в банке в разрезе периодически всплывающих новостей о национализации?
да всємпох ©
рубят бабло и всьо
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