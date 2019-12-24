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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708

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Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:04

  Искатель написав:А от мені ще цікаво: якщо день закінчення "Швидкого" припадає на суботу-неділю, як відбувається пролонгація? Поки що не було такого випадку.
мовчки, нараховують все правильно. А відображують казна що )
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:48

Re: Sense Bank

  mephala написав:...окрім виявленого бага на малих сумах.
Баг?
Просто разные продукты. В Ощадном есть капитализация, которая применяется в конце месяца. А во Швидком — выплата идёт на счёт хоть продлевай его, хоть нет. Вот, если бы выплата % была в конце срока действия депозита, то тут другое дело.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 15:50

Re: Sense Bank

Как дела в банке в разрезе периодически всплывающих новостей о национализации?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:13

  Алексей77 написав:Как дела в банке в разрезе периодически всплывающих новостей о национализации?
да всємпох ©
рубят бабло и всьо
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:18

  Алексей77 написав:Как дела в банке в разрезе периодически всплывающих новостей о национализации?

Все добре :wink: Працюємо як і працювали. Готові до розвитку будь-яких подій.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:46

  Алексей77 написав:Как дела в банке в разрезе периодически всплывающих новостей о национализации?


национализация не докапитализация (с) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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НБУ оштрафував Сенс Банк

Національний банк виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ «Сенс Банк».
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/27/103081683/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/do-bank ... -povedinki
zvirobiy
 
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